Jest umowa na rewitalizację wałów w Kanale Elbląskim
W zeszłym roku część wału przy pochylni Kąty wypłukał nawalny deszcz. Wody Polskie podpisały właśnie umowę na jego naprawę.
- W ubiegłym roku podczas ulewy doszło do wypłukania części wału ziemnego przy kanale. Usterka ta była na tyle poważna, że statki nie mogły pływać po kanale. Wyrwę uszczelniono workami z piaskiem typu big-bag - podaje portalmorski.pl.
Prace powierzono Przedsiębiorstwu Budownictwa Wodnego „PROMEL” Robert Jeszke z województwa kujawsko-pomorskiego. Ich koszt to nieco ponad 961 tys. zł. Naprawa ma potrwać 1,5 miesiąca.
