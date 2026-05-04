Ludzkie przedramię na plaży

 Elbląg, Ludzkie przedramię na plaży
Fot. CESTAW1/ Fotka Miesiąca

Do wstrząsającego odkrycia doszło na graniczącej z Mierzeją Wiślaną Wyspie Sobieszewskiej. Podczas połowu bursztynu odnaleziono ludzkie przedramię - czytamy na dziennikbaltycki.pl. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Jak podaje dziennikbaltycki.pl, wstępne ustalenia śledczych wskazują, że kończyna mogła przebywać w wodzie około dwóch tygodni. Jej stan, w tym uszkodzenia tkanek w okolicy nadgarstka i przedramienia, sugeruje długotrwałe oddziaływanie wody oraz organizmów morskich. Szczątki znaleziono na piaszczystym podłożu, były częściowo pokryte piaskiem, fragmentami drewna i roślinnością morską.

- Policyjny technik sporządził dokumentację fotograficzną. W czynnościach uczestniczył też biegły sądowy z zakresu medycyny. Decyzją prokuratora ręka została zabezpieczona i przekazana do badań - mówił w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim asp.szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Policjanci przeszukali teren plaży jeszcze w dniu zgłoszenia, a czynności powtórzono. Do tej pory nie odnaleziono innych fragmentów ciała. Przedramię odnaleziono kilka tygodni temu, ale dopiero teraz o tym znalezisku poinformowała prokuratura.

 

A moim zdaniem...

