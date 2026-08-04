Ponad 600 pytań do przetargu na przebudowę drogi nr 22

Przedłuża się postępowanie przetargowe na rozbudowę drogi krajowej nr 22 w Malborku. Oferenci nadesłali do pomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ponad 600 pytań w sprawie inwestycji, na każde urzędnicy muszą odpowiedzieć. Ile może kosztować ta inwestycja, mamy dowiedzieć się pod koniec sierpnia – informuje Wirtualna Polska.

Przetarg dotyczy budowy 3,5-kilometrowego odcinka drogi nr 22, od skrzyżowania al. Rodła z ul. Mickiewicza w Malborku do granicy z gminą Stare Pole.

Postępowanie ogłoszono pod koniec czerwca, otwarcie ofert miało nastąpić 29 lipca, ten termin został jednak przesunięty na 28 sierpnia, bo do pomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad napłynęło ponad 600 zapytań od oferentów do zapisów przetargu, a na każde zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych urzędnicy muszą odpowiedzieć. Wyłonienie wykonawcy może więc potrwać nawet do końca roku.

Zwycięzca przetargu przed przystąpieniem do prac będzie musiał zaktualizować istniejącą dokumentację projektową, na co – jak zakłada GDDKiA – potrzebny będzie cały 2027 rok. Prace budowlane mają być prowadzone do 2030 r.

Według danych z Generalnego Pomiaru Ruchu 2025 średni ruch na tym odcinku przekracza 15 tys. pojazdów na dobę.

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Od redakcji: Przypomnijmy, że nadal trwają prace związane z projektowaniem nowego przebiegu drogi nr 22 z Elbląga do granicy województwem pomorskim. Tu termin realizacji inwestycji również wyznaczono do 2030 roku.