Ptasia grypa nad Bałtykiem

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim potwierdził, że u ptaków na plaży w rejonie Jantar - Mikoszewo potwierdzono występowanie ptasiej grypy - informują Żuławy TV. Służby apelują do spacerujących po plaży o ostrożność.

Teren powiatu nowodworskiego został wyznaczony jako strefa objęta zakażeniem. Każde nienormalne zachowanie ptaków dzikich (np. brak odruchu ucieczki lub obrony) może świadczyć o chorobie.

Służby apelują o:

- niepodchodzenie do ptaków wykazujących nietypowe zachowanie ani do ich zwłok, - niepodejmowanie i nieprzewożenie takich zwierząt - unikanie bezpośredniego kontaktu, - w przypadku kontaktu – natychmiastowe umycie i zdezynfekowanie części ciała, które miały styczność ze zwierzęciem – wymienia Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr Zdralewicz.

Jak podaje m. in. Radio Gdańsk, kilka dni temu w Mikoszewie odkryto 11 martwych ptaków, badania wykazały, że były nosicielami wirusa H5N1.

- Od początku roku chore dzikie ptaki znajdowano w okolicach Gdańska, Gdyni, Tczewa i Słupska, a od jesieni na Mierzei Wiślanej. Na Pomorzu obowiązują przepisy dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania choroby. Ptaki hodowlane muszą być trzymane w zamknięciu. Obowiązuje zakaz organizowania wystaw i sprzedaży obwoźnej – czytamy na stronie Radia Gdańsk.

- Ptasia grypa to zakaźna, zaraźliwa choroba drobiu wywołana przez wirus atakujący wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych (największe straty wśród kur i indyków). Źródłem zakażenia są ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami, zwłaszcza migrujące ptaki wodne. Choroba występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie ptaki dzikie. Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi – podawaliśmy w tym materiale.

