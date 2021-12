Ptasia grypa - co trzeba wiedzieć? 

Ptasia grypa to zakaźna, zaraźliwa choroba drobiu wywołana przez wirus atakujący wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych (największe straty wśród kur i indyków). Źródłem zakażenia są ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami, zwłaszcza migrujące ptaki wodne.

Choroba występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie ptaki dzikie. Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi (odszkodowania, likwidacja, wstrzymanie handlu drobiem i produktami z drobiu). Pozostawienie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko bowiem wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w obecnych warunkach pogodowych.

W przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych oraz drapieżników, a także masowych padnięć innych ptaków, należy zgłaszać ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu, na numer stacjonarny Inspektoratu: 55 237 02 53 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub po godzinach pracy inspektoratu oraz w dni wolne na numer komórkowy 662 161 614.

PTASIA GRYPA - ULOTKA