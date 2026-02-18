UWAGA!

----

Zamarznięta Stradanka niepokoi mieszkańców

 Elbląg, Zamarznięta Stradanka niepokoi mieszkańców
(fot. Michalina Rozbicka/Radio Olsztyn)

W Tolkmicku mieszkańcy z niepokojem patrzą na wysoki stan zamarzniętej Stradanki. Rzeka wylała latem, co doprowadziło do powodzi, tym większe są obawy o zimową powtórkę. O sprawie informuje m. in. Radio Olsztyn.

- Czekamy, kontrolując, w jakim stanie jest koryto rzeki, ile jeszcze brakuje do tego, żeby woda mogła wyjść ze swojego koryta, ile brakuje w najbardziej newralgicznych punktach, czyli pod mostem kolejowym – podkreśla w rozmowie z radiem burmistrz Józef Zamojcin.

Stradankę monitorują obecnie Wody Polskie. W tym tygodniu ich pracownicy planują oczyścić ujście rzeki z lodu, aby umożliwić swobodny odpływ wody do Zalewu Wiślanego.

 

Więcej na radioolsztyn.pl


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prasówka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 