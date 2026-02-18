Zamarznięta Stradanka niepokoi mieszkańców
W Tolkmicku mieszkańcy z niepokojem patrzą na wysoki stan zamarzniętej Stradanki. Rzeka wylała latem, co doprowadziło do powodzi, tym większe są obawy o zimową powtórkę. O sprawie informuje m. in. Radio Olsztyn.
- Czekamy, kontrolując, w jakim stanie jest koryto rzeki, ile jeszcze brakuje do tego, żeby woda mogła wyjść ze swojego koryta, ile brakuje w najbardziej newralgicznych punktach, czyli pod mostem kolejowym – podkreśla w rozmowie z radiem burmistrz Józef Zamojcin.
Stradankę monitorują obecnie Wody Polskie. W tym tygodniu ich pracownicy planują oczyścić ujście rzeki z lodu, aby umożliwić swobodny odpływ wody do Zalewu Wiślanego.
