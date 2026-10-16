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16-latek, hulajnoga i... brak uprawnień

 Elbląg, 16-latek, hulajnoga i... brak uprawnień
Fot. KMP Elbląg

Zdarzenie miało miejsce 15 października na ul. Ogólnej. Późnym wieczorem 16-letniego chłopaka zatrzymał policyjny patrol. Po chwili okazało się, że nie ma on nawet karty rowerowej, a ta (jako minimum) jest wymagana do kierowania hulajnogą elektryczną.

O sytuacji został powiadomiony rodzic. Na miejsce przyszedł ojciec chłopaka, który został ukarany mandatem za użyczenie pojazdu osobie bez uprawnień. Mandat opiewa na kwotę 1000 złotych.

Dodatkowo do sądu rodzinnego trafi wniosek w związku z kierowaniem pojazdem przez 16-latka bez uprawnień.


A moim zdaniem...

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