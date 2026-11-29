Świąteczna kolej na Żuławach

W tym roku kolejowa przygoda na Żuławach nie kończy się wraz z listopadowymi pociągami. Już 6 grudnia, w Mikołajki Żuławska Kolej Dojazdowa zaprasza na przejazdy na trasie Nowy Dwór Gdański – Stegna – Jantar.

- Grudniowe przejazdy będą okazją, aby spojrzeć na Żuławy i Mierzeję Wiślaną z nieco innej, zimowej perspektywy. Tym razem sama podróż będzie jednak równie ważna jak jej cel. Na naszych pasażerów będą czekały świąteczne niespodzianki, a na pokładzie pociągu nie zabraknie świątecznej atmosfery. Do składu pociągu dołączymy także wagon bufetowy – zachęca Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych, które obsługuje żuławską wąskotorówkę.

Początki kolei wąskotorowej na Żuławach sięgają końca XIX wieku. Jej budowa była związana przede wszystkim z potrzebami lokalnego rolnictwa i cukrownictwa. Kolej miała ułatwić transport buraków cukrowych z pól do cukrowni, szczególnie na podmokłym terenie Żuław. Pierwszy odcinek powstał około 1886 roku w rejonie Nowego Stawu. Początkowo liczył około 4,5 kilometra, a wagony ciągnęły konie. Z czasem sieć torów rozrastała się, docierając do kolejnych żuławskich miejscowości. Na początku XX wieku kolej służyła już nie tylko do przewozu towarów, ale również pasażerów. W szczytowym okresie sieć liczyła setki kilometrów.

II wojna światowa przyniosła ogromne zniszczenia. Wycofujące się wojska niemieckie zatopiły znaczną część Żuław, a pod wodą znalazły się również tory i infrastruktura kolejowa. Kolej odbudowano, jednak od końca lat 50. zaczęła tracić znaczenie na rzecz transportu samochodowego. W 1996 roku wstrzymano ostatnie przewozy pasażerskie, a trzy lata później oficjalnie zlikwidowano Gdańskie Koleje Dojazdowe. Kolejka nie zniknęła jednak na zawsze. W 2000 roku miłośnicy kolei i samorządy rozpoczęli działania na rzecz jej uratowania. Pierwszy turystyczny pociąg po kilkuletniej przerwie wyjechał na tory 15 sierpnia 2002 roku. Rok później uruchomiono regularne połączenia turystyczne pod nazwą Żuławska Kolej Dojazdowa. Dziś wąskotorówka jest jedną z atrakcji turystycznych regionu, łączącą Nowy Dwór Gdański z nadmorskimi miejscowościami

Świąteczne pociągi wyjadą na tory na trasę Nowy Dwór Gdański – Stegna – Jantar – Stegna – Nowy Dwór Gdański w Mikołajki 6 grudnia, a następnie w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia według rozkładu jazdy: