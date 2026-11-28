Jesteś psychotargetem (opinia nadesłana)

- W naszym kraju trwa obecnie dyskusja nad przepisami regulującymi zasady uprawiania zawodu psychoterapeuty. Brak aktualnie odpowiednich uregulowań powoduje, ze rozmaitej maści „uzdrawiacze” mają wolne pole do popisu i starają się mamić potencjalnych klientów, stwarzając złudne wrażenie profesjonalizmu, a wręcz niekiedy - wszechmocy. Środowisko profesjonalnych psychologów z przerażeniem obserwuje, że nawet na terenie naszego miasta jak grzyby po deszczu wyrastają pseudogabinety pseudofachowców – pisze Ewa Malanowska, psycholog z wieloletnim doświadczeniem, biegły sądowy.

Wyobraź sobie sytuację, w której okazuje się, że jesteś poważnie chory, wymagasz zabiegu chirurgicznego, leczenia. Co robisz? Większość z nas stara się wówczas znaleźć optymalne dla nas opcje leczenia, poszukuje najlepszych specjalistów, placówek medycznych. Często jesteśmy w stanie szukać ratunku u fachowca spoza naszego miejsca zamieszkania lub leczenia za granicą. Sprawdzamy - na ile potrafimy - kwalifikacje lekarzy, analizujemy opinie innych pacjentów, obserwujemy statystyki. Tak postępujemy, gdy zagrożone jest nasze zdrowie somatyczne, życie.

Jednak niektórzy zachowują się zupełnie inaczej, gdy znajdują się w kryzysie psychicznym, przeżywają traumatyczne chwile, poszukują wsparcia psychicznego, które to czynniki są źródłem pogorszenia naszego dobrostanu, nierzadko zagrożeniem dla naszego zdrowia, a nawet życia, o czym mówią statystyki zachowań autodestrukcyjnych (szczególnie wśród ludzi młodych) Wówczas - nie wiedzieć czemu - stajemy się podatni na to, by stawać się ofiarami psychowashingu. Termin ten oznacza oferowanie i reklamowanie „rozwoju osobistego”, pseudoterapii, „uzdrawiania JA” itp. przez osoby bez żadnego lub z minimalnym, niewystarczającym przygotowaniem do pełnienia roli terapeuty.

Brakuje regulacji

W naszym kraju trwa obecnie dyskusja nad przepisami regulującymi zasady uprawiania zawodu psychoterapeuty. Brak aktualnie odpowiednich uregulowań powoduje, ze rozmaitej maści „uzdrawiacze” mają wolne pole do popisu i starają się mamić potencjalnych klientów, stwarzając złudne wrażenie profesjonalizmu, a wręcz niekiedy - wszechmocy. Środowisko profesjonalnych psychologów z przerażeniem obserwuje, że nawet na terenie naszego miasta jak grzyby po deszczu wyrastają pseudogabinety pseudofachowców, a - nawet ,jeśli nazwać to można wprost - oszustów. Bo oszustwem należy nazwać fakt, iż np. osoba bez wykształcenia kierunkowego, a jedynie po rocznym, teoretycznym kursie oraz kursach online, które można sobie kupić za kilkaset złotych i otrzymać stosowny certyfikat ich ukończenia - zakłada gabinet, reklamując go w mediach jako oferujący „pomoc psychologiczną”. Nieszczęśni klienci owych „gabinetów wsparcia” i tak na koniec trafiają do prawdziwego specjalisty i potrzebują często długiej terapii, by poradzić sobie ze skutkami tego, czego doświadczyli u pseudofachowca.

Przykłady z Elbląga

Kilka przykładów z naszego miasta: pseudoterapeutka miesiącami przekonywała pacjenta, że powinien zerwać kontakt z całą swoją rodziną, ponieważ ta „ źle na niego działała”. Pseudoterapeuta, który pacjenta w depresji obarczał poczuciem winy, doprowadzając na skraj zachowań autodestrukcyjnych. Fałszywa pani terapeutka, która żonie bitej przez męża wmawiała, że jest sama winna przemocy, gdyż „jest za mało asertywna”. Pseudofachowcy, którzy oferują „pomoc w traumie”, ponieważ sami jej doświadczyli i wiedzą najlepiej, co robić. Studenci III roku psychologii, reklamujący się w gabinetach jako specjaliści. A to wszystko okraszone pseudopsychologicznym bełkotem.

Nie miej złudzeń. Nie jesteś w takiej sytuacji pacjentem. Jesteś targetem, idealnym klientem dla pseudofachowca-oszusta. Kimś, kto zdecyduje się słono zapłacić za złudzenie fachowej pomocy, z której możesz wyjść pokiereszowany psychicznie i doznać realnych szkód. Dlaczego to jest groźne? Ponieważ korzystanie z takiej szemranej oferty opóźnia możliwość skorzystania z pomocy prawdziwego specjalisty. Ponieważ szkody, jakie działania oszusta mogą spowodować w Twojej psychice ( lub psychice Twego dziecka, jeśli wyślesz je do pseudogabinetu) są niewyobrażalne, a czasem nawet bywają zagrożeniem dla Twojego zdrowia psychicznego czy życia.

Jak nie nabrać się na psychościemę?

Można to zrobić bardzo łatwo. A oto najważniejsze, skuteczne sposoby:

zawsze zweryfikuj kompetencję terapeuty. Geolog lub filolog (z całym szacunkiem dla tych profesji) po rocznym teoretycznym kursie NIE JEST specjalistą od pomagania;

specjalistą od pomagania; zweryfikuj posiadane przez specjalistę certyfikaty - aktualnie można mieć kilogramy zaświadczeń o ukończeniu kilkugodzinnych kursów online ( w których nie trzeba nawet uczestniczyć, wystarczy zapłacić);

nie obawiaj się na pierwszym spotkaniu zapytać specjalistę o jego doświadczenie, wykształcenie. Psychoterapeuta ,prócz kierunkowego przygotowania powinien działać w obszarze którejś ze szkół psychoterapii, poddawać się superwizji (fachowemu nadzorowi), być w stanie udokumentować swoje przygotowanie fachowe. Przygotowaniem fachowym nie jest roczny kurs !

! w razie Twoich wątpliwości - zawsze możesz zasięgnąć informacji w stowarzyszeniach psychologów, psychoterapeutów i dowiedzieć się, jakie kompetencje ma Twój specjalista.

Wiem, że nie pozwoliłbyś zoperować sobie wyrostka przez - na przykład -polonistę, który przez rok słuchał teoretycznych wykładów na temat operowania. Dlaczego pozwalasz na manipulowanie psychiką komuś, kto nie ma o psychoterapii najmniejszego pojęcia?

Śródtytuły od redakcji