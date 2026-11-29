Galeria pod psem i kotem (Odc.444)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Mirabelkę przyniósł do schroniska na rękach mężczyzna, który, z uśmiechem na ustach, powiedział nam, że chce ją oddać, ponieważ musi wyjechać zagranicę. Patrząc na tę drobną, przerażoną psinkę nam wcale nie było do śmiechu, próbowaliśmy jednak dowiedzieć się od tego mężczyzny czegoś więcej – jak pies ma na imię, w jakim jest wieku, jaki ma charakter, itp. Chociaż z rozmowy wynikało, że suczka jest pod jego opieką już co najmniej od kilku miesięcy, nie potrafił on powiedzieć o niej nic konkretneg. Jednak nie to rozczarowało i rozgniewało nas najbardziej, lecz to, co odkryliśmy już po wyjściu tego człowieka, podczas badania, mianowicie kilka guzów na listwie mlecznej suczki. Jakim opiekunem trzeba być, by ich nie zauważyć?! Jakim człowiekiem trzeba być, by wiedząc o nich, nic nam o tym nie powiedzieć. Mirabelka to mała suczka w typie shih-tzu, która ma około 3–4 lat. Dała się nam poznać jako łagodne i spokoje stworzenie. Mimo tego, co ją spotkało, ta mała istotka nie straciła wiary w człowieka – chętnie wtula się w ręce i szuka bliskości. Przed nią operacja usunięcia guzów. Wierzymy, że pójdzie dobrze i Mirabelka szybko wróci do zdrowia, a wtedy znajdziemy dla niej bezpieczny, kochający dom już na zawsze.

Merida trafiła do schroniska 29.05.2026. Merida, kiedy weźmie się ją na ręce, zastyga. Ale po krótkiej chwili zaczyna się rozluźniać i czuć bezpiecznie przy człowieku. Kotka dobrze czuje się w towarzystwie innych kotów. Kotka jest kuwetkowa. Merida pilnie potrzebuje domu. Spokojnego, cierpliwego i troskliwego.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46