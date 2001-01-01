Atak z użyciem noża. 17-latek aresztowany (aktualizacja)

W Pasłęku w piątek przed południem w parku przy ul. Bohaterów Westerplatte doszło do ataku z użyciem noża. Poszkodowanych jest dwóch młodych mężczyzn. Policjanci zatrzymali sprawcę po godzinie od zdarzenia.

- 17-latek zaatakował nożem 16-latka i 18-latka. Prawdopodobnie doszło między nimi wcześniej do kłótni. Obaj nastolatkowie mają rany cięte, jeden z nich jest poważnie ranny. Zostali przewiezieni do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, został zatrzymany przez policjantów z Pasłęka po godzinie od zdarzenia - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policjanci wyjaśniają okoliczności sprawy.

Aktualizacja: 17-latek został aresztowany na trzy miesiące przez Sąd Rejonowy w Elblągu. Wcześniej usłyszał zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała. Obaj zaatakowani przez niego nastolatkowie przebywają w szpitalu.

Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 17-latkowi może grozić kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu