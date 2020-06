50 plus na Browarnej

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego cyklicznie kontrolują prędkość pojazdów m.in. na ul. Browarnej w Elblągu. Jest tam ograniczenie do 50 km/h, a niektórzy kierujący nie stosują się do tych ograniczeń.

Wczoraj policjanci z ruchu drogowego zatrzymali 24-latka, który kierował osobowym audi. Mężczyzna poruszał się z prędkością 128 km/h, w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50, a więc o 78 km/h za szybko. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Mężczyzna został także ukarany 500 złotowym mandatem i 10 punktami karnymi.

W sytuacji gdy przekroczenia prędkości są nagminne lub towarzyszą im inne wykroczenia policjanci, mogą sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. Przekonał się o tym pewien 29 latek, który również przy ul. Browarnej został zatrzymany do kontroli, tyle że na początku maja tego roku. Mężczyzna oplem vectrą przekroczył prędkość o ponad 50 km/h. 8 czerwca sąd ukarał go grzywną w wysokości 3 tysięcy złotych. Kierującemu zatrzymano także uprawnienia na 3 miesiące.