Nauczyciel wyzywa w Internecie

„Was pedałów trzeba eliminować” – to jeden z wpisów nauczyciela Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu pod postem na Facebooku. O sprawie szkołę i naszą redakcję powiadomił jeden z mieszkańców.

„Jestem zbulwersowany wypowiedziami zamieszczanymi w mediach społecznościowych przez jednego z Państwa pracowników. Publiczne nawoływanie do nienawiści i eliminacji homoseksualistów? W jakich my czasach żyjemy, że ktoś głoszący takie poglądy może być nauczycielem? – napisał do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu pan Rafał, jeden z mieszkańców,

Skan z postami nauczyciela. Zasłoniliśmy dane osobowe, zostawiając same wpisy

przekierowując maila w tej sprawie do naszej redakcji. Do wiadomości dołączył zrzut ekranu, na którym widać posty wspomnianego nauczyciela sprzed kilku dni. „Was pedałów trzeba eliminować” – to jeden z wpisów.

Nasz Czytelnik złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie nawoływania do nienawiści i publicznego znieważenia. Domaga się także interwencji szkoły.

Andrzej Kopracki, dyrektor ZPSM, w odpowiedzi na pytania naszej redakcji napisał:

- Trwa postępowanie wyjaśniające. Szkoła prowadzi konsultacje prawne w sprawie kwalifikacji prawnej czynu. Wysoce prawdopodobne jest skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim. Decyzje zapadną jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia – odpowiedział dyrektor.

Udało nam się skontaktować z nauczycielem ZPSM, który na co dzień prowadzi lekcje wychowania fizycznego, prowadzi też zajęcia z młodzieżą w jednym z podelbląskich klubów piłkarskich.