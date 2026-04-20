Awantura w szpitalu. Najpierw SOR, potem sąd

Pewien 22-latek, który wywołał awanturę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, ma zapłacić 1000 złotych grzywny. Tak zdecydował sąd.

Mężczyzna został zatrzymany w nocy z soboty na niedzielę przez policyjny patrol, a w niedzielę stanął przed sądem w tzw. trybie przyspieszonym.

Mężczyzna odpowiedział z art. 51 2a Kodeksu Wykroczeń czyli za zakłócanie porządku w zakładzie leczniczym.

Wymieniona 1000 złotowa grzywna to najniższa możliwa w tym przypadku kara. 22-latek nie był wcześniej karany.