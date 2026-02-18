Czy rozpoznajesz tego zaniedbanego psa lub znasz jego właściciela?

Kilka dni temu pod jedną z posesji w Pasłęku został znaleziony około 8-10 miesięczny pies. Jego stan wskazuje na skrajne zaniedbanie.

Kobieta, pod której posesję pies zawędrował, powiadomiła policję. Policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku przewieźli wychudzone zwierzę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psi Raj w Pasłęku (fot. ze strony schroniska) Teraz jest pod opieką lekarza weterynarii.

Policjanci ustalają do kogo należy pokazany na zdjęciu pies. Osoby, które rozpoznają psa lub wiedzą do kogo należał, prosimy o kontakt pod nr 47 734 19 00 lub mailowo: policja@elblag.ol.policja.gov.pl.