UWAGA!

----

Czy rozpoznajesz tego zaniedbanego psa lub znasz jego właściciela?

 Elbląg, Czy rozpoznajesz tego zaniedbanego psa lub znasz jego właściciela?
Fot. ze strony schroniska

Kilka dni temu pod jedną z posesji w Pasłęku został znaleziony około 8-10 miesięczny pies. Jego stan wskazuje na skrajne zaniedbanie.

Kobieta, pod której posesję pies zawędrował, powiadomiła policję. Policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku przewieźli wychudzone zwierzę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psi Raj w Pasłęku (fot. ze strony schroniska) Teraz jest pod opieką lekarza weterynarii.

Policjanci ustalają do kogo należy pokazany na zdjęciu pies. Osoby, które rozpoznają psa lub wiedzą do kogo należał, prosimy o kontakt pod nr 47 734 19 00 lub mailowo: policja@elblag.ol.policja.gov.pl.

inf. KMP Elbląg

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 