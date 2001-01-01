Jeden przyłapany z narkotykami, drugi z wyrokiem do odbycia

Policjanci z ruchu drogowego skontrolowali srebrne, zaparkowane przy ul. Płk. Dąbka audi i... okazało się, że jeden z siedzących w środku mężczyzn ma narkotyki, a dokładnie foliowe zawiniątka z amfetaminą, które schował pod siedzeniem. 41-latek został zatrzymany.

Zatrzymano także 37-letniego mężczyznę, który na widok policjantów postanowił uciekać pieszo. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali go i wtedy okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia 6 miesięcy kary pozbawienia wolności.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Teraz jeden odpowie za posiadanie narkotyków, drugi za wcześniejsze swoje czyny trafi na pół roku do aresztu.