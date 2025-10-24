1 listopada bezpłatnie komunikacją miejską na cmentarz

Z uwagi na przewidywany wzmożony ruch pasażerski do cmentarzy od 25 października (sobota) planowane jest wzmocnienie komunikacji, szczególnie w kierunku cmentarza Dębica - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Aktualny rozkład jazdy komunikacji miejskiej znajdziesz na www.portel.pl.

W dniach od 25 do 31 października (od soboty do piątku) w komunikacji miejskiej obowiązywać będzie rozkład jazdy właściwy dla danego dnia tygodnia. W godzinach od ok. 9:00 do ok. 16:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:

Linia C

Trasa: pętla Ogólna - Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Agrykola – Nowowiejska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka – Żeromskiego - Łęczycka – Dębica(obie pętle);

Linia S – zostanie uruchomiona w dniach 30 i 31.10 wg. rozkładu jazdy,

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Pl. Słowiański – Armii Krajowej -12 Lutego – Nowowiejska – Sienkiewicza (cmentarz Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica (obie pętle).

31 października (piątek) ze względu na zamknięcie dla ruchu ul. Agrykoli wprowadzone zostaną następujące zmiany w trasie poszczególnych linii:

Linia C

w kierunku Dębicy od ul. Wspólnej przez ul. Górnośląską do Nowowiejskiej i dalej bez zmian;

w kierunku pętli Ogólna od ul. Nowowiejskiej przez ul. Moniuszki i Królewiecką i dalej bez zmian;

Linia S i 11

w kierunku Dębicy od ul. Górnośląskiej przez ul. Sienkiewicza i dalej bez zmian;

w kierunku pętli Skrzydlata / Rubna od ul. Kościuszki przez ul. Wspólną, Górnośląską i dalej bez zmian.

W dniach 1 i 2 listopada (sobota i niedziela). W godzinach od 8:00 do ok. 18:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:

Linia nr 11

Trasa: Rubno / Nowakowo – Mazurska - Odrodzenia - Dąbka- Nowowiejska- Górnośląska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Grottgera - Rawska – Dębica GÓRNA,

Linia nr 25

Trasa: pętla Dębowa – Druska - Rawska – Łęczycka – Dębica DOLNA i GÓRNA ,

WAŻNE: będzie to jedyna linia zapewniająca połączenie do obu pętli przy cm. Dębica;

Na linii nr 26

Trasa: parking ANS (b.PWSZ) – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica GÓRNA;

Na linii nr G

Trasa: parking ANS (b.PWSZ) – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica DOLNA.

Linia 27

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka - Kościuszki – Wspólna – Nowowiejska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka - Żeromskiego – Bema – Łęczycka – Dębica GÓRNA; Uwaga! Trasa powrotna do p. Ogólna od ul. Nowowiejskiej przez Moniuszki do Królewieckiej;

Linia J

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka - Kościuszki – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica DOLNA;

Linia C

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka - Kościuszki – Wspólna – Górnośląska (cm. Agrykola) – Nowowiejska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka – Żeromskiego – Łęczycka - Dębica DOLNA Uwaga! Trasa powrotna do p. Ogólna od ul. Nowowiejskiej przez Moniuszki do Królewieckiej;

Na linii S

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Rycerska – Armii Krajowej – 12 Lutego – Nowowiejska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica DOLNA;

Linia nr 28

Trasa: pętla Odrodzenia - Dąbka- Nowowiejska- Górnośląska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica GÓRNA;

Linia Z

Trasa: pętla Odrodzenia - Dąbka- Nowowiejska- Górnośląska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica DOLNA;

Z uwagi na duże natężenie ruchu 1 i 2 listopada (sobota i niedziela) autobusy oznaczone LITERAMI będą dojeżdżały tylko do DOLNEJ pętli przy cm. Dębica, natomiast autobusy oznaczone NUMERAMI tylko do GÓRNEJ pętli przy cm. Dębica. Wyjątkiem w tym zakresie jest linia nr 25 której autobusy będą kursowały przez obie pętle. 1 i 2 listopada 2025 (sobota i niedziela) na liniach tramwajowych nr 1, 2, 3 i 4 będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w dni robocze, natomiast linia nr 5 w tym dniu nie będzie funkcjonować.

Linie tramwajowe zapewnią dogodny dojazd do punktów (Plac Słowiański, dworzec, pętla Druska) w których będzie można przesiąść się do linii autobusowych kursujących z dużą częstotliwością w kierunku cmentarzy.

Przykładowo:

z Placu Słowiańskiego linia autobusowa S zapewni łączony przejazd pasażerom linii nr 1, 2, 3, w kierunku cmentarza Agrykola oraz Dębicy (DOLNA);

z ul. Druskiej linia autobusowa nr 25 zapewni łączony przejazd pasażerom linii tramwajowych nr 1, 2, 4 w kierunku cmentarza Dębica (DOLNA i GÓRNA)

Przejazdy komunikacją miejską w Elblągu będą bezpłatne tylko 1 listopada 2025 (sobota). Tak jak w poprzednich latach, 1 i 2 listopada (sobota i niedziela) utworzone zostaną dwie dodatkowe linie, zapewniające dojazd z parkingów przy al. Grunwaldzkiej (przy budynku ANS – b. PWSZ) do pętli przy Dębicy. Autobusy tych linii będą kursowały od 8:00 do ok. 18:00. Pętla linii G (Dębica DOLNA) i 26 (Dębica GÓRNA) będzie zlokalizowana na małym parkingu, obok budynku ANS (b.PWSZ). Z uwagi na planowane zmiany w organizacji ruchu, 1 i 2 listopada (sobota i niedziela) autobusy linii nr 11 nie będą dojeżdżały do Stagniewa.

Ze względu na wyłączenie z ruchu ul. Agrykola w dniach od 31 października do 2 listopada, przy ul. Sienkiewicza ustawiony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy dla linii 11, 15, 27, 28, C, S i Z. Natomiast na przystanku przy ul. Wspólnej będą zatrzymywać się autobusy wszystkich linii, których trasa przebiega tą ulicą.

1 listopada na pętlach autobusowych Skrzydlata, Odrodzenia, Ogólna oraz na obu pętlach przy cm. Dębica, a także na przystanku autobusowym przy ul. Sienkiewicza i Druskiej, będą dyżurowali pracownicy ZKM w Elblągu. W wymienionych punktach miasta, każdy pasażer będzie mógł zasięgnąć informacji związanych z komunikacją miejską.

