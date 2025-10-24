UWAGA!

1 listopada bezpłatnie komunikacją miejską na cmentarz

 Elbląg, 1 listopada bezpłatnie komunikacją miejską na cmentarz
fot. arch. portel.pl

Z uwagi na przewidywany wzmożony ruch pasażerski do cmentarzy od 25 października (sobota) planowane jest wzmocnienie komunikacji, szczególnie w kierunku cmentarza Dębica - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Aktualny rozkład jazdy komunikacji miejskiej znajdziesz na www.portel.pl.

 

W dniach od 25 do 31 października (od soboty do piątku) w komunikacji miejskiej obowiązywać będzie rozkład jazdy właściwy dla danego dnia tygodnia. W godzinach od ok. 9:00 do ok. 16:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:

Linia C

Trasa: pętla Ogólna - Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Agrykola – Nowowiejska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka – Żeromskiego - Łęczycka – Dębica(obie pętle);

 

Linia S – zostanie uruchomiona w dniach 30 i 31.10 wg. rozkładu jazdy,

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Pl. Słowiański – Armii Krajowej -12 Lutego – Nowowiejska – Sienkiewicza (cmentarz Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica (obie pętle).

 

31 października (piątek) ze względu na zamknięcie dla ruchu ul. Agrykoli wprowadzone zostaną następujące zmiany w trasie poszczególnych linii:

 

Linia C

w kierunku Dębicy od ul. Wspólnej przez ul. Górnośląską do Nowowiejskiej i dalej bez zmian;

w kierunku pętli Ogólna od ul. Nowowiejskiej przez ul. Moniuszki i Królewiecką i dalej bez zmian;

 

Linia S i 11

w kierunku Dębicy od ul. Górnośląskiej przez ul. Sienkiewicza i dalej bez zmian;

w kierunku pętli Skrzydlata / Rubna od ul. Kościuszki przez ul. Wspólną, Górnośląską i dalej bez zmian.

W dniach 1 i 2 listopada (sobota i niedziela). W godzinach od 8:00 do ok. 18:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:

 

Linia nr 11

Trasa: Rubno / Nowakowo – Mazurska - Odrodzenia - Dąbka- Nowowiejska- Górnośląska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Grottgera - Rawska – Dębica GÓRNA,

 

Linia nr 25

Trasa: pętla Dębowa – Druska - Rawska – Łęczycka – Dębica DOLNA i GÓRNA ,

WAŻNE: będzie to jedyna linia zapewniająca połączenie do obu pętli przy cm. Dębica;

 

Na linii nr 26

Trasa: parking ANS (b.PWSZ) – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica GÓRNA;

 

Na linii nr G

Trasa: parking ANS (b.PWSZ) – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica DOLNA.

 

Linia 27

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka - Kościuszki – Wspólna – Nowowiejska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka - Żeromskiego – Bema – Łęczycka – Dębica GÓRNA; Uwaga! Trasa powrotna do p. Ogólna od ul. Nowowiejskiej przez Moniuszki do Królewieckiej;

 

Linia J

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka - Kościuszki – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica DOLNA;

 

Linia C

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka - Kościuszki – Wspólna – Górnośląska (cm. Agrykola) – Nowowiejska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka – Żeromskiego – Łęczycka - Dębica DOLNA Uwaga! Trasa powrotna do p. Ogólna od ul. Nowowiejskiej przez Moniuszki do Królewieckiej;

 

 

 

Na linii S

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Rycerska – Armii Krajowej – 12 Lutego – Nowowiejska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica DOLNA;

 

Linia nr 28

Trasa: pętla Odrodzenia - Dąbka- Nowowiejska- Górnośląska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica GÓRNA;

 

Linia Z

Trasa: pętla Odrodzenia - Dąbka- Nowowiejska- Górnośląska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica DOLNA;

Z uwagi na duże natężenie ruchu 1 i 2 listopada (sobota i niedziela) autobusy oznaczone LITERAMI będą dojeżdżały tylko do DOLNEJ pętli przy cm. Dębica, natomiast autobusy oznaczone NUMERAMI tylko do GÓRNEJ pętli przy cm. Dębica. Wyjątkiem w tym zakresie jest linia nr 25 której autobusy będą kursowały przez obie pętle. 1 i 2 listopada 2025 (sobota i niedziela) na liniach tramwajowych nr 1, 2, 3 i 4 będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w dni robocze, natomiast linia nr 5 w tym dniu nie będzie funkcjonować.

 

Linie tramwajowe zapewnią dogodny dojazd do punktów (Plac Słowiański, dworzec, pętla Druska) w których będzie można przesiąść się do linii autobusowych kursujących z dużą częstotliwością w kierunku cmentarzy.

Przykładowo:

  • z Placu Słowiańskiego linia autobusowa S zapewni łączony przejazd pasażerom linii nr 1, 2, 3, w kierunku cmentarza Agrykola oraz Dębicy (DOLNA);
  • z ul. Druskiej linia autobusowa nr 25 zapewni łączony przejazd pasażerom linii tramwajowych nr 1, 2, 4 w kierunku cmentarza Dębica (DOLNA i GÓRNA)

 

Przejazdy komunikacją miejską w Elblągu będą bezpłatne tylko 1 listopada 2025 (sobota). Tak jak w poprzednich latach, 1 i 2 listopada (sobota i niedziela) utworzone zostaną dwie dodatkowe linie, zapewniające dojazd z parkingów przy al. Grunwaldzkiej (przy budynku ANS – b. PWSZ) do pętli przy Dębicy. Autobusy tych linii będą kursowały od 8:00 do ok. 18:00. Pętla linii G (Dębica DOLNA) i 26 (Dębica GÓRNA) będzie zlokalizowana na małym parkingu, obok budynku ANS (b.PWSZ). Z uwagi na planowane zmiany w organizacji ruchu, 1 i 2 listopada (sobota i niedziela) autobusy linii nr 11 nie będą dojeżdżały do Stagniewa.

Ze względu na wyłączenie z ruchu ul. Agrykola w dniach od 31 października do 2 listopada, przy ul. Sienkiewicza ustawiony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy dla linii 11, 15, 27, 28, C, S i Z. Natomiast na przystanku przy ul. Wspólnej będą zatrzymywać się autobusy wszystkich linii, których trasa przebiega tą ulicą.

1 listopada na pętlach autobusowych Skrzydlata, Odrodzenia, Ogólna oraz na obu pętlach przy cm. Dębica, a także na przystanku autobusowym przy ul. Sienkiewicza i Druskiej, będą dyżurowali pracownicy ZKM w Elblągu. W wymienionych punktach miasta, każdy pasażer będzie mógł zasięgnąć informacji związanych z komunikacją miejską.

 

Zwracamy uwagę pasażerów na:

  • konieczność zachowania szczególnej ostrożności na przystankach i pętlach przy cmentarzach;
  • połączenia przesiadkowe zapewniane przez linie dodatkowe, a w szczególności linię nr 25 z ul. Druskiej (przesiadka z tramwaju do autobusu, kursującego przez obie pętle przy cm. Dębica) oraz linie G i 26 (przesiadka z samochodu do autobusu na parkingu przy al. Grunwaldzkiej) – wspomniane linie dodatkowe będą kursowały z dużą częstotliwością, aby zminimalizować czas oczekiwania;
Informacja ZKM w Elblągu

  • Czy 11 w końcu zostanie odrealniona ? Icwroci normalny przejazd a nie wycieczka po mieście????
  • Naprawdę można się zakręcić tymi pomysłami z dojazdem, podobnie jak trasa 11 obecnie ! Dużo ludzi już tam zostanie z wycieńczenia.
  • Zablokować dojazdy samochodami prywatnymi i problem o sto % mniejszy.... Wystarczy każdego dnia widzieć jak do samych grobów dojeżdżają silnik i zdrowia ludzie, wystarczy legitymacja albo łapuwka !
  • Wymyślony dzień Wszystkich Świętych pozwala wielu ludziom udać że pamiętają a o opiece grobem nigdy nie pamiętając. Ci co muszą niech odwiedzą groby dziś i jutro a nie na pokaz pierwszego listopada..... będzie luźniej. Boga nie oszukasz a ludzie i tak na pokaz idą.
  • Możecie napisać jakiego wyznania był ten skazany z klubu?
  • Gdyby przy władzy nie był antypolski POPIS to by do takiego zamieszania nie doszło.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    17
    KaczorDonald(2025-10-23)
  • Lepiej, żeby wróciły linie 22 i 23
  • I co rok ten sam dylemat? Który to przystanek Dębica Dolna, a który Dębica Górna, Czy nie można wrócić do dawnej nazwy Dębica Stara, Dębica Nowa.
  • Gdyby to ode mnie zależało to autobusy 22 i 23 zostały by przywrócone. Zamiast linii C to autobus 23 był by wydłużony ▪︎ Zamiast linii G to była by linia 29 ▪︎ Zamiast linii J to było by 30 ▪︎ Zamiast linii S to było by 31 ▪︎ Zamiast linii Z to była by linia 32
  • Albo gdzie prawił kazania
  • Do końca ci odwaliło ! Co zmiana cyfry i litery pomoże jak korki prywatnych samochodów wydłużają czas męki z dojazdem. Każdego dnia widać jak za łapówki zdrowia ludzie dojeżdżają do samych grobów, czy to jest sprawiedliwe wobec pozostałych ?
  • Do zarządcy cmentarza Dębica ! Dlaczego portiernia przepuszcza zdrowych i młodych ludzi do samego grobu ? Każdego dnia tak się dzieje ! Wystarczy łapówka albo legitymacja na pokaz ? Niech cmentarz stanie się ostoją i spokojem a nie rywalizacja kto ma lepszy i droższy pomnik ! Nawet już zdjęcia są na stojąco osoby która żyje i opiekuje się grobem, szok ! Tam jest wywyższenie a już na pewno nie ma wiary ! Do czego jeszcze doprowadzi ta profanacji już nie spokoju ?
