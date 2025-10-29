Przedstawią kobiece spojrzenie na Elbląg

Jak już informowaliśmy, w Elblągu przy prezydencie wkrótce będzie działać Elbląska Rada Kobiet. Jakie będzie miała zadania?

Na między innymi to pytanie odpowiada nowe zarządzenie prezydenta miasta. Przypomnijmy, że o utworzeniu takiej rady poinformowała 25 października wiceprezydentka Elbląga Katarzyna Wiśniewska podczas konferencji zorganizowanej przez EL-Kobiety Elbląski Klub Kobiet dotyczącej zdrowia i dobrostanu kobiet.

Elbląska Rada Kobiet ma być „organem konsultacyjno-opiniodawczym i inicjatywnym przy Prezydencie Miasta Elbląg (...) w zakresie spraw kobiet, powoływanym w drodze zarządzenia na okres odpowiadający kadencji Prezydenta. Rada wspiera działania Prezydenta poprzez wiedzę, doświadczenie, propozycje i inicjatywy oraz znajomość zagadnień dotyczących kobiet – mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Elbląga”.

Rada nie ma swojego budżetu, jej członkinie nie będą też pobierać wynagrodzenia. Ma liczyć nie więcej niż 15 kobiet. Prezydent wybierze maksymalnie 12 kobiet spośród zgłoszonych w otwartym naborze kandydatek, trzy osoby wskaże osobiście. Ma kierować się tym, „aby były reprezentowane różne środowiska i zachowana zróżnicowana struktura wiekowa”. W naborze mogą brać udział pełnoletnie mieszkanki Elbląga.

Do zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej dołączono formularz zgłoszeniowy. Kandydatki mają w nim m. in. odpowiedzieć na pytania o doświadczenie zawodowe, zainteresowania i działalność społeczną, w tym na rzecz kobiet. Wskażą też swoje pomysły na działania rady: czym rada powinna się zająć w pierwszej kolejności, jakimi tematami same chciałyby się zająć w ramach ERK.

Ogłoszenie prezydenta o naborze kandydatek ma być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń w ratuszu.