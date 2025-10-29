UWAGA!

Przedstawią kobiece spojrzenie na Elbląg

 Przedstawią kobiece spojrzenie na Elbląg
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Jak już informowaliśmy, w Elblągu przy prezydencie wkrótce będzie działać Elbląska Rada Kobiet. Jakie będzie miała zadania?

Na między innymi to pytanie odpowiada nowe zarządzenie prezydenta miasta. Przypomnijmy, że o utworzeniu takiej rady poinformowała 25 października wiceprezydentka Elbląga Katarzyna Wiśniewska podczas konferencji zorganizowanej przez EL-Kobiety Elbląski Klub Kobiet dotyczącej zdrowia i dobrostanu kobiet.

Elbląska Rada Kobiet ma być „organem konsultacyjno-opiniodawczym i inicjatywnym przy Prezydencie Miasta Elbląg (...) w zakresie spraw kobiet, powoływanym w drodze zarządzenia na okres odpowiadający kadencji Prezydenta. Rada wspiera działania Prezydenta poprzez wiedzę, doświadczenie, propozycje i inicjatywy oraz znajomość zagadnień dotyczących kobiet – mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Elbląga”.

Rada nie ma swojego budżetu, jej członkinie nie będą też pobierać wynagrodzenia. Ma liczyć nie więcej niż 15 kobiet. Prezydent wybierze maksymalnie 12 kobiet spośród zgłoszonych w otwartym naborze kandydatek, trzy osoby wskaże osobiście. Ma kierować się tym, „aby były reprezentowane różne środowiska i zachowana zróżnicowana struktura wiekowa”. W naborze mogą brać udział pełnoletnie mieszkanki Elbląga.

Do zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej dołączono formularz zgłoszeniowy. Kandydatki mają w nim m. in. odpowiedzieć na pytania o doświadczenie zawodowe, zainteresowania i działalność społeczną, w tym na rzecz kobiet. Wskażą też swoje pomysły na działania rady: czym rada powinna się zająć w pierwszej kolejności, jakimi tematami same chciałyby się zająć w ramach ERK.

Ogłoszenie prezydenta o naborze kandydatek ma być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń w ratuszu.

oprac. TB

  • Religia nie pozwala aby kobiety były równe mężczyznom
    Oto tajemnica wiary(2025-10-29)
  • Rada kobiet, rada przedsiębiorców, rada sportu, rada kultury, rada lotników, rada dzieci, rada rady, rada zaufanych, rada kosmitów. Ciężko się już połapać w tym wszystkim, może warto wziąć się poprostu za robote? Z Elbląga uciekają młodzi, co roku mamy mniej mieszkańców. Zamykają się zakłady, nie ma inwestycji I dobrze płatnych miejsc pracy. To są podstawowe sprawy miejskie! A wy powołujecie rady, kłócicie się o port który przynosi straty oraz organizujecie miejskie imprezy, ale one nie oddają prawdziwego stanu miasta. To tylko pudrowanie szarej rzeczywistości.
  • Te rady sa śmiechu warte. Rady, biuro konsultacji społecznych hehehe to wszystkie tylko tani PR i sprawianie mylnego wrażenia ze jakieś rady maja na coś wpływ. Kto będzie twarzą RADY. Hania Szuszkiewicz? Ludzie, wy się w tym urzędzie miejskim za robotę weźcie. Tylko w ostatnim roku z Elbląga znów wyemigrowało ok 1000 osób.
  • Polska wymiera. Od kilku lat poziom urodzeń jest najniższy w historii. Ale to pewnie nie wina pisu i kleru. Dopóki ciąża będzie związana z wysokim prawdopodobieństwem zgonu sytuacja się nie zmieni. Albo klauzula sumienia albo bycie lekarzem
  • Dajcie spokoj, za duzo konirt za malo mezczyzn i
  • A kiedy rada mezczyzn? Bo czuc tu dyskryminację-:)))
  • Podziała jak wszystkiectexrady stowarzyszenia od paplaniny nudzących się kobiet lub chcących mieć swoje 5 minut czyli duzo szumu malo treści! Kazdy swoje 10 minut ma by na jawie przeżyć swoje sny..... niestety to najmniejsze i najmniej wazne z potrzeb dla miasta ale cóż teraz moda na krótkoterminowy lans lub lansik
  • Elblaska rada mężczyzn też będzie przy prezydencie? Tęczowa brygada też?
  • już dobrostan im wyjaśnili co z akademii dobrego życia, teraz w tvn kazali w śniadaniówce uwierzyć w siebie i być aktywnymi, to zaczynają... już widzę te marsowe, rozjechane miny (wina chirurga) i wzrok tęskniący za rozumem ziejący z oczu po korekcie... i cudne akrylki pukające w stół z nudów, bo po 20 minutach stracą wątek, a co za tym idzie, zainteresowanie tematem.... jednym słowem czeka nas jak za tuska, dramatt.....
  • A kiedy męskie spojrzenie?
  • Pokłócą się i poobrażają. Na spotkaniach będą obmawiać tą która nie przyszła.
    Gall Anonim(2025-10-29)
  • W dpach się poprzewracało totalnie!
