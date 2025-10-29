Takie projekty wygrały w budżecie obywatelskim

Ponad 8100 osób zagłosowało w edycji Budżetu Obywatelskiego Elbląga na 2026 rok. Sprawdź, które projekty wygrały.

W tegorocznym głosowaniu wzięło udział 8 118 osób. Mieszkanki i mieszkańcy mogli oddać swój głos na jeden z 36 projektów ogólnomiejskich oraz na 3 zadania inwestycyjne i 2 małe projekty zlokalizowane w poszczególnych okręgach wyborczych. Łączna liczba wszystkich inicjatyw poddanych pod głosowanie to aż 95 projektów. Na realizację zwycięskich zadań przeznaczona jest rekordowa kwota 5 mln zł.

- Realizacja tego ogromnego wyzwania jakim jest Budżet Obywatelski nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania elblążanek i elblążan! Pragniemy szczególnie podziękować inicjatorom zgłoszonych projektów, a także osobom głosującym i wspierającym ideę Budżetu Obywatelskiego – informują władze Elbląga.

Zestawienie zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2025/2026:

Zadania ogólnomiejskie

1. Terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla mieszkańców Elbląga od urodzenia do wieku senioralnego ul. Robotnicza 79 –

600 000 zł

2. Kastracja wolno żyjących kotów – 120 000 z

3. Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni – 640 000 zł

4. Aktywnie dla zdrowia – ławki na terenie Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego – 72 000 zł

Okręg 1

Zadania inwestycyjne

1. Remont asfaltowej alejki głównej w Parku Modrzewie – 640 000 zł

Małe projekty

1. Strefa do grillowania i integracji – Park Modrzewie – 20 000 zł

2. Sjesta w Parku Modrzewie – 20 000 zł

3. Koncerty organowe w Kościele Św. Wojciecha – 20 000 zł

Okręg 2

Zadania inwestycyjne

1. Centrum Integracyjno-Rekreacyjne na Osiedlu Dąbrowa – 640 000 zł

Małe projekty

1. Koncerty w muszli koncertowej w Bażantarni – 20 000 zł

2. Analogowe granie – spotkanie Arki Gier – gry planszowe i turnieje Szkoła Podstawowa nr 11 - 20 000 zł

3. Budowa toru do gry w Bule w Parku Kajki przy Al. Piłsudskiego – 20 000 zł

Okręg 3

Zadania inwestycyjne

1. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw – baw się i śmiej Szkoła Podstawowa nr 19 – 500 000 zł

2. Remont nawierzchni chodnika – prawy chodnik pomiędzy ul. Żeglarską a ul. Królewiecką – 100 000 zł

3. Wspólne sadzenie drzew w parku Traugutta – 15 000 zł

Małe projekty

1. Festyn rodzinny w Bażantarni – 20 000 zł

2., Kobiece koncerty w amfiteatrze Parku Dolinka + warsztaty i wystawa sztuki – 20 000 z

3. Spotkanie z Mistrzem Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu – 20 000 zł

Okręg 4

Zadania inwestycyjne

1. Budowa placu zabaw z siłownią przy ul. Stawidłowej (Zawodzie) – Zielony Zakątek – 640 000 zł

Małe projekty

1. Festyn Sportowo – Rekreacyjny Od juniora do seniora czyli uczymy się wzajemnie ja od Ciebie, Ty ode mnie Szkoła

Podstawowa nr 12 – 20 000 zł

2. Kiosk Kultury Stare Miasto – 20 000 zł

3. Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja – 20 000 zł

Okręg 5

Zadania inwestycyjne

1. Plac zabaw miejscem integracji, zabawy i sportu – Szkoła Podstawowa nr 14 – 380 000 zł

2. Budowa ciągu pieszego między osiedlem Braniewska/Warmińska a ulicą Łęczycką – 250 000 zł

Małe projekty

1. Integracyjno-edukacyjne ławki Szkoła Podstawowa nr 16 – 20 000 zł

2. Elbląg, moje magiczne miejsce na ziemi dwa wydarzenia plenerowe Szkoła Podstawowa nr 16 – 20 000 zł

informacja UM Elbląg

Od redakcji: W najbliższych dniach opublikujemy szczegółową analizę wyników głosowania w tej edycji Budżetu Obywatelskiego.