Strzelał w okna, zdemolował mieszkanie. Jest w rękach policji

Policja zatrzymała mężczyznę, który groził swojej byłej partnerce, a następnie zdemolował jej mieszkanie, strzelając także w jej okna z wiatrówki. O sprawie poinformował nas jeden z Czytelników.

- Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wstrząsające zdarzenie, które miało miejsce niedawno w Elblągu. Mężczyzna, będący byłym partnerem kobiety, strzelał w okna jej mieszkania z broni gazowej (z naszych informacji wynika, że to była wiatrówka – red.), mimo że w środku przebywały dzieci. W trakcie zdarzenia groził kobiecie śmiercią, a następnie zdemolował mieszkanie, niszcząc okna i drzwi wejściowe, na których wypisał obraźliwe hasła – pisze do nas Czytelnik. - Podczas interwencji i zatrzymania policja zabezpieczyła przy sprawcy różnego rodzaju broń białą oraz przedmioty użyte do dokonania tego czynu. Z ustaleń sąsiadów wynika, że mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące zniszczenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych wobec kobiety, jutro będzie wiadomo czy zostanie zastosowany areszt tymczasowy, a my jako sąsiedzi jesteśmy po prostu wystraszeni. Sprawa wywołała duże poruszenie wśród mieszkańców okolicy, którzy są zaniepokojeni eskalacją przemocy i brakiem poczucia bezpieczeństwa. – pisze do nas Czytelnik.

Elbląska policja potwierdza, że do takiego zdarzenia doszło. Według naszych informacji było to na ul. Okrzei. – Mężczyzna został zatrzymany, trwają wobec niego czynności procesowe, więcej szczegółów będziemy mogli przekazać w czwartek – powiedział nam Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Do sprawy wrócimy.