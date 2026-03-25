Mazurska już przejezdna (aktualizacja)
Uwaga! Ulica Mazurska po wtorkowym pożarze ciężarowej Scani jest wciąż zablokowana. Obowiązują objazdy.
Objazd jest zorganizowany ulicą Pszeniczną, ale tylko dla pojazdów nieprzekraczających 3,5 tony. Dla jadących w stronę Tolkmicka polecamy drogę przez Łęcze lub Pogrodzie.
Na ul. Mazurskiej będzie się odbywało dziś (25 marca) frezowanie asfaltu z uwagi na uszkodzoną nawierzchnię i wtopione w jezdnie (po pożarze) fragmenty metalowych elementów.
Aktualizacja, godz. 13:57
Zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta poinformował, że Mazurska jest już przejezdna.
- W wyniku wczorajszego pożaru samochodu ciężarowego na ul. Mazurskiej, uszkodzeniu uległ odcinek jezdni.
Niezbędnym było podjęcie działań wymiany wierzchniej warstwy nawierzchni bitumicznej. Wykonano już prace związane z frezowaniem wierzchniej, uszkodzonej warstwy nawierzchni bitumicznej, w związku z czym ul. Mazurska została odblokowana. W dniu kolejnym (26 marca) planowane jest odtworzenie nawierzchni jezdni, co wiązać się będzie z tymczasowymi utrudnieniami, w tym czasowym zamknięciem odcinka drogi. Prosimy kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowo zmienionej organizacji ruchu drogowego - czytamy w komunikacie.