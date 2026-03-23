Potrącił dwie osoby i uderzył w inne auto

 Elbląg, Potrącił dwie osoby i uderzył w inne auto
(fot. KMP Elbląg)

52-letni kierowca udi potrącił na przejściu dla pieszych na Al. Odrodzenia dwie osoby, a następnie uderzył w przejeżdżającego tamtędy Mercedesa. Do zdarzenia doszło przed godz. 17.

- Dwie potrącone osoby zostały przewiezione do szpitala na badania. Kierujący audi mężczyzna był trzeźwy. W miejscu zdarzenia są utrudnienia w ruchu - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu

Na miejscu pracują policjanci z wydział ruchu drogowego elbląskiej komendy.

  Elbląg, Potrącił dwie osoby i uderzył w inne auto
(fot. KMP Elbląg)

red. na podst. KMP w Elblągu

A moim zdaniem...
  • Trochę Panu nie poszło... Może być lekka zwyżka OC. Poszkodowanym życzę zdrowia
    No to ja(2026-03-23)
  • No to jest już głęboka przesada. Codziennie potrącenia na przejściach dla pieszych. Proponuję naprawdę zabierać dożywotnio prawo jazdy przy takich wykroczeniach.
  • Popieram. Za dużo jest takich wypadków ostatnio. Kierowcy jeżdżą bezkarnie. Tylko ryzyko dożywotniego lub długoletniego (5 lub 10 lat) pozbawienia prawa jazdy sprawi że będą oni zachowywać należytą ostrożność przy dojeździe do przejść dla pieszych. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo pieszych !
