Potrącił dwie osoby i uderzył w inne auto

52-letni kierowca udi potrącił na przejściu dla pieszych na Al. Odrodzenia dwie osoby, a następnie uderzył w przejeżdżającego tamtędy Mercedesa. Do zdarzenia doszło przed godz. 17.

- Dwie potrącone osoby zostały przewiezione do szpitala na badania. Kierujący audi mężczyzna był trzeźwy. W miejscu zdarzenia są utrudnienia w ruchu - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu Na miejscu pracują policjanci z wydział ruchu drogowego elbląskiej komendy.

red. na podst. KMP w Elblągu