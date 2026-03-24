UWAGA!

----

Pożar trzcinowiska i ciężarówki

 Elbląg, Pożar trzcinowiska i ciężarówki
(fot. Michał Suchodolski)

Dziś (24 marca) straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze trzcinowiska na trasie Jagodno-Kamionek Wielki oraz samochodu ciężarowego na ul. Mazurskiej.

Do pożaru trzcinowiska doszło około godz. 17. Na miejsce udało się pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej Elbląg oraz Ochotnicza Straż Pożarna Nowakowo oraz Łęcze. Ze względu na duże zadymienie, służby zalecały omijanie drogi nr 503.

Również około 17 na ul. Mazurskiej zapalił się samochód ciężarowy z naczepą. Do gaszenia auta skierowano dwa zastępy PSP, które szybko opanowały pożar. Ze względu jednak na skutki pożaru ten odcinek ul. Mazurskiej jest wyłączony z ruchu, policja zorganizowała objazdy.

  Elbląg, Pożar trzcinowiska i ciężarówki
(fot. nadesłane)

red.

A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
