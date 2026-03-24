Coraz bliżej nowej komendy

W kwietniu ma być zostać ogłoszony przetarg na budowę nowej komendy policji w Elblągu. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pieniądze na jej budowę mają pochodzić z Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029. Nowa siedziba przy ul. Lotniczej ma kosztować 148 mln zł.

Przypomnijmy, że o potrzebie budowy nowej komendy mówi się co najmniej od 2017 roku. W 2019 roku miasto za symboliczną złotówkę przekazało na ten cel działkę (2 ha) przy ul. Lotniczej. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i ma gotowy projekt, a także pozwolenie na budowę. Brakowało jednak najważniejszego – pieniędzy na ten cel. Inwestycja miała ruszyć w 2023 roku, ale nic w tej sprawie się nie działo do jesieni ubiegłego roku. Wówczas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że pieniądze na budowę komendy będą pochodziły z Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029.

We wtorek (24 marca), podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Komendant Miejski Policji w Elblągu mł. insp. Tomasz Kamiński przekazał radnym krótką informację na ten temat. Przetarg na budowę może być ogłoszony w kwietniu br.

- Jesteśmy na ostatnim etapie ogłoszenia przetargu na budowę komendy. Mam nadzieję, że w kwietniu ten przetarg ruszy – mówił mł. Insp. Tomasz Kamiński.

Przypomnijmy, że wg projektu nowa Komenda Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej ma składać się z trzech budynków: właściwej siedziby komendy, budynku strzelnicy i siłowni oraz pomieszczenia techniczno-magazynowego. Łączna planowana powierzchnia użytkowa wynosi ok. 3,8 tys. metrów kw., a kubatura – 38,5 tys. metrów sześciennych.