Coraz bliżej nowej komendy

Wizualizacja nowej komendy (fot. KWP Olsztyn)

W kwietniu ma być zostać ogłoszony przetarg na budowę nowej komendy policji w Elblągu. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pieniądze na jej budowę mają pochodzić z Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029. Nowa siedziba przy ul. Lotniczej ma kosztować 148 mln zł.

Przypomnijmy, że o potrzebie budowy nowej komendy mówi się co najmniej od 2017 roku. W 2019 roku miasto za symboliczną złotówkę przekazało na ten cel działkę (2 ha) przy ul. Lotniczej. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i ma gotowy projekt, a także pozwolenie na budowę. Brakowało jednak najważniejszego – pieniędzy na ten cel. Inwestycja miała ruszyć w 2023 roku, ale nic w tej sprawie się nie działo do jesieni ubiegłego roku. Wówczas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że pieniądze na budowę komendy będą pochodziły z Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029.

We wtorek (24 marca), podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Komendant Miejski Policji w Elblągu mł. insp. Tomasz Kamiński przekazał radnym krótką informację na ten temat. Przetarg na budowę może być ogłoszony w kwietniu br.

- Jesteśmy na ostatnim etapie ogłoszenia przetargu na budowę komendy. Mam nadzieję, że w kwietniu ten przetarg ruszy – mówił mł. Insp. Tomasz Kamiński.

Przypomnijmy, że wg projektu nowa Komenda Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej ma składać się z trzech budynków: właściwej siedziby komendy, budynku strzelnicy i siłowni oraz pomieszczenia techniczno-magazynowego. Łączna planowana powierzchnia użytkowa wynosi ok. 3,8 tys. metrów kw., a kubatura – 38,5 tys. metrów sześciennych.

Artykuły powiązane tematycznie

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Lotniczej? Szkoda że nie w Kazimierzowie.
  • POwiem krótko- piękna wizualizacja. Zachwycająca.
  • A co ze starą komenda? Idealne miejsce na kolejny apartamentowiec :) ps. dojazd/wyjazd z nowej komendy będzie hitem :) Hashtagi: #Hehe
  • I teraz w normalnym cywilizowany mieście zburzyliby ten pokomunistyczny gmach starej komendy i w to miejsce postawili coś nowoczesnego i zagospodarowali teren wokół. Znając jednak realia małomiasteczkowe, ten obdrapany klocek z zapadniętym parkingiem będzie sobie stał kolejne lata i straszył.
    weście_to_zburzcie(2026-03-24)
  • @riksza - To potrafią całkiem nieźle. Te same nazwiska i ich rodziny robiły wizualizacje elektrowni w żarnowcu? A generalnie z bardzo dobrej lokalizacji na ul tysiąclecia na obrzeża? No do spania super. Do pracy, do niczego....
  • @1991 - A gdzie? Nowa komenda a nie kolorowanie tego trupa klocka z PRL na Tysiąclecia.
  • Wygląda na mniejszą od obecnej... jakiś komisariat planują... strzelnica po co jest już w Elblągu i tak na amunicję nie ma przydziału a siłowni jest 2 dziescia lepiej psom karty wykupić. Na papier do drukarki nie mają a strzelnice i siłownie wyposażą... takiej standardy to nie u nas. Zanim skończą to kosz będzie 3 x taki a na końcu i tak wyjdzie że jest lipa po na zadupiu
  • A co ma piernik do wiatraka jak patrole Policji są na mieście gotowe do interwencji. Tu ma być pełna infrastruktura. Tobie się włączył tryb jak Ci biedni strażacy wyjadą z komendy na Łęczyckiej. A to jest o nowej siedzibie Policji.
  • Będzie to tak. Miasto dało działkę za 1 zł bo dostało od wojska za free... żaden deweloper nie mógł tak budować bo lotnisko jest za płotem. Więc tam powstawanie komenda a komendę na 1000 lecia rozwalą i działka pójdzie za dwa 4 miliony pod młotek i wszystko ok... nikt nic nie ukradł ale komenda w miejscu gdzie prowadzi jedna droga i jeździ jeden autobus...4 razy dziennie. Kto w tym mieście jeszcze myśli o ludziach i ich potrzebach na pewno nikt u władzy.
  • @weście_to_zburzcie - I gdzie podzialiby się Policjanci na czas tej Twojej błyskotliwej zmiany stare na nowe. Ten klocek zapewne będzie częścią barteru. Miasto im działkę na Lotniczej a Ministerstwo zwraca grunt na Tysiąclecia. Do wyburzenia. Niech się zacznie coś dziać. Obiecanki były za PiS od 2017,to Elbląg się spiął i grunt zapewnił a tamci zamiast inwestować w służby mundurowe to rozdawali na pseudo fundacje.
  • @weście_to_zburzcie - Jak na razie, to jest sporo terenu w poblizu starej komendy, na ktorym nawet nic, albo prawie nic, nie trzeba burzyc i sie niestety nic tam nie dzieje.
  • nie... nie... nie... dla komendy na zadupiu
