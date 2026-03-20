Nareszcie weekend: festiwal, jarmark, konferencja

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Czas na sportowe emocje. Można na nie liczyć podczas turnieju Jiu Jitsu Koga Cup II, który odbędzie się 21 marca 2026 r. w hali MOS w Elblągu od godz. 8:45 do godzin wieczornych.

Przemoc ma konsekwencje - pod tym hasłem 21 marca w Elblągu odbędzie się konferencja poświęcona problemowi przemocy. Prelegenci i uczestnicy porozmawiają o tym, czym jest przemoc, jakie przyjmuje formy oraz jak rozpoznać pierwsze sygnały krzywdzenia – zarówno te oczywiste, jak i łatwe do przeoczenia w codziennym pośpiechu. Początek konferencji o godz. 12 w Ratuszu Staromiejskim. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny.

Pierwszy dzień wiosny warto zacząć aktywnie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza w sobotę na przejazd rowerowy ulicami miasta z ogniskiem w Bażantarni, w niedzielę - wycieczkę rowerową do Młynar, a przez cały weekend na tor Kalbar. Szczegóły tutaj.

W dniach 19–22 marca 2026 roku scena Centrum Spotkań Europejskich Światowid wypełni się emocjami, muzyką i literaturą najwyższej próby. XXVIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” od blisko trzech dekad przyciąga do Elbląga artystów oraz publiczność wrażliwą na siłę żywego słowa. Program w linku.

W dniach 21-22 marca na Starym Rynku w Elblągu, vis a vis Ratusza Staromiejskiego, odbędzie się III Elbląski Jarmark Wielkanocny - wydarzenie łączące tradycję świąt wielkanocnych z promocją lokalnych produktów, ekologicznej żywności i rękodzieła. Program jest tutaj.

Dodajmy, że również 21-22 marca Bank Żywności organizuje w sklepach świąteczną zbiórkę żywności dla potrzebujących. Więcej na ten temat tutaj. W tych dniach odbędą się także dwa wyjazdy rowerowe z MOSiR-em. Pod tym linkiem plan wyjazdu sobotniego, a pod tym niedzielnego.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.