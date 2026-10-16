Nie chciała sama okazać dowodu, wskazała na szafkę z marihuaną

"Jak chcesz dowód, to sobie poszukaj" powiedziała kobieta wskazując policjantowi ustawioną przy ścianie szafkę. Oprócz dowodu osobistego, funkcjonariusz ten znalazł w niej foliowe zawiniątko z... marihuaną.

Policyjna interwencja dotyczyła awantury domowej. W mieszkaniu znajdowała się 45-letnia kobieta, 30-letni mężczyzna oraz córka kobiety. Gdy na miejsce głośnej kłótni przyjechali wezwani policjanci, okazało się, że 45-latka jest poszukiwana do odbycia kary.

Z kolei jej partner nie do końca godził się z zatrzymaniem 45-latki i zaczął być agresywny. Gdy policjant poprosił 45-latkę o dowód osobisty, ta wskazała szafkę mówiąc "Jak chcesz dowód, to sobie poszukaj".

W szafce oprócz dowodu znajdowała się... marihuana. Zarówno kobieta jak i 30-latek zostali tego dnia zatrzymani. Ona do odbycia kary, on za posiadanie narkotyku.

Zgodnie z prawem za posiadanie środków odurzających może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.