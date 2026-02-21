Nie zostawili go na lodzie

Uwaga! Wchodzenie na zamarzniętą rzekę Elbląg jest niebezpieczne. Policyjny patrol prewencji 21 lutego "ściągnął" z lodu 50-latka, który wybrał się tam na ryby.

Przypominamy: Podstawa prawna to art. 60B pkt. 4 ustawy o obszarach morskich RP i administracji mówiąca o takim zakazie, ale... podstawa realna to to, że można wpaść pod załamany lód i zginąć! O tym właśnie policjanci porozmawiali z mężczyzną.

Pokazana na zdjęciu rzutka ratownicza w ręce policjantki jest na wyposażeniu radiowozów elbląskiej policji.