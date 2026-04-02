Okazał dowodzik i woreczek z amfą

Pewien niefrasobliwy mężczyzna, wraz z dowodem osobistym (zapewne niechcący i przez nieuwagę) podał policjantom również strunowy woreczek z... amfetaminą.

Policjanci z Pasłęka legitymowali 1 kwietnia przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku pewnego 45-latka. Ta "nieuwaga" kosztowała go zatrzymanie oraz przedstawienie zarzutów posiadania substancji odurzającej.

45-latek odpowie teraz przed sądem. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.