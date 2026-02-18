Oszukiwał ją prawie dwa lata, straciła 200 tysięcy

75-letnia kobieta z Elbląga poznała w Internecie mężczyznę, który podał się za amerykańskiego żołnierza, informując ją, że obecnie przebywa w Syrii. Ich korespondencja poprzez komunikator trwała od lipca 2024 roku do chwili obecnej.

Gdy kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa zdążyła przelać w kilkunastu transzach w ciągu tego czasu, kwotę blisko 200 tysięcy złotyc!

Pieniądze te miały być przeznaczone m.in. na leczenie wspomnianego żołnierza, który w tym okresie uległ poważnemu wypadkowi. Policjanci 17 lutego przyjęli od kobiety zawiadomienie o przestępstwie oszustwa.

Piszemy o tym, by ostrzec inne osoby o takim rodzaju oszustwa, które pojawia się tu nie po raz pierwszy. To oszustwo to skomplikowany mechanizm budowania zaufania pomiędzy oszukującym a ofiarą. Nie da się tego zrobić krótko, zwykle trwa ono kilka bądź jak w tym przypadku kilkanaście miesięcy. Publikujemy tę informację, aby ostrzegać potencjalne ofiary przed działaniem sprawcy.