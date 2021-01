Pamiętaj o wydłużonej drodze hamowania

Padający śnieg lub zamarzający na drodze deszcz mocną mogą utrudnić poruszanie się autem. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Minionej doby nie odnotowano wypadków drogowych doszło natomiast do 8 kolizji drogowych. Jedna z nich miała miejsce na drodze k22 w kierunku na Malbork. Było to około godziny 16.00. Do zdarzenia doszło podczas wyprzedzania. Kierujący osobowym fordem wyprzedzał inny pojazd i nie zdążył wrócić na swój pas ruchu. Zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka mitsubishi outlanderem. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał i zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierującemu fordem policjanci zatrzymali prawo jazdy.

Warunki drogowe mogą pogarszać się na wieczór a szczególnie niebezpiecznie może być rano gdy nawierzchnia może być pokryta cienką warstwą lodu. Jedźmy wolniej i ostrożnie. Pamiętajmy też by zachować bezpieczny odstęp od aut, które są przed nami. Zimą, gdy na drogach zalega śnieg lub lód każdy manewr wyprzedzenia lub wymijania może być niebezpieczny. Pamiętajmy, że żaden, nawet najbardziej nowoczesny system hamowania, nie uchroni nas przed tzw. "szklanką" na drodze.

Większość poważnych wypadków, również tych śmiertelnych, spowodowanych jest głównie niedostosowaniem jazdy do warunków na drodze. Oznacza to, że kierowcy mają dostosować prędkość nie tylko do ograniczeń wyznaczonych znakami drogowymi, lecz także w odniesieniu do warunków jazdy. Zgodnie prawem o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem. Przy dostosowaniu prędkości jazdy, kierowca powinien wziąć pod uwagę również inne czynniki, między innymi własne predyspozycje psychofizyczne oraz doświadczenia w kierowaniu.