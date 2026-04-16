Policjant po służbie zatrzymał pijaną kierującą. Kom. Radosław Apanowicz jadąc wraz z małżonką za osobową toyotą, zauważył "dziwne manewry" kierującej autem. Było to m.in. wjeżdżanie na wysepki wyłączone z ruchu i jazdę z... przebitym kołem.

Policjant na ul. Beniowskiego doprowadził do zatrzymania toyoty, uniemożliwił dalszą jazdę i wezwał na miejsce patrol ruchu drogowego. Pomocy udzielili też przechodnie, którzy widzieli sytuację związaną z zatrzymaniem. Policjanci przebadali 52-letnią kobietę alkotestem. Okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Teraz kobieta odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości. Może jej grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.