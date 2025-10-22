UWAGA!

Podała się za pracownika spółdzielni i okradła seniorkę

 Elbląg, Podała się za pracownika spółdzielni i okradła seniorkę
fot. arch. KMP w Elblągu

Ponad 4 tysiące złotych straciła 82-letnia mieszkanka Elbląga po wizycie nieznajomej kobiety, która podając się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej, weszła do jej mieszkania i ukradła pieniądze. Policjanci poszukują sprawczyni i apelują o ostrożność, zwłaszcza w kontaktach z obcymi osobami podającymi się za przedstawicieli różnych instytucji.

Do zdarzenia doszło 16 października br. na osiedlu Zawada w Elblągu. Jak ustalili funkcjonariusze, do drzwi 82-latki zapukała kobieta, która przedstawiła się jako pracownik spółdzielni mieszkaniowej. Pod pretekstem sprawdzenia przepływu wody w kranach poprosiła seniorkę, by odkręciła wodę w łazience. Gdy kobieta była zajęta, oszustka wykorzystała moment nieuwagi i ukradła z torebki 4,5 tysiąca złotych. Pokrzywdzona zorientowała się o kradzieży dopiero po jej wyjściu i 21 października zgłosiła sprawę policji.
       Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie i ustalają tożsamość kobiety. Z opisu podanego przez seniorkę wynika, że była to szczupła, niska kobieta w wieku około 40 lat, o czarnych włosach.
       Apelujemy o zachowanie ostrożności i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Oszuści potrafią być bardzo przekonujący i często podszywają się pod pracowników instytucji zaufania publicznego, takich jak spółdzielnie, wodociągi czy opieka społeczna. Pamiętajmy – zanim wpuścimy kogokolwiek do mieszkania, upewnijmy się, kim jest ta osoba. W razie wątpliwości skontaktujmy się telefonicznie z instytucją, na którą się powołuje, lub zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Jeśli zauważą Państwo osoby podające się za pracowników spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów czy innych instytucji, których zachowanie wzbudza niepokój – prosimy o natychmiastowy kontakt z Policją. Informacje można również przekazać bezpośrednio policjantowi prowadzącemu sprawę pod numerem telefonu 47 734 16 28. Policjanci zapewniają, że każda taka informacja zostanie sprawdzona. Ostrożność i szybka reakcja mogą uchronić nas i naszych bliskich przed utratą oszczędności życia.

Jakub Sawicki, KMP w Elblągu

  • Babcia w torebce ma taką kasę to nikt na ślepo nie trafił do niej, czasem wnuczka znając temat posyła znajomą i podział jest.
