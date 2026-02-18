UWAGA!

----

Poszukuje jej policja

 Elbląg, Poszukuje jej policja

Sąd Rejonowy w Ostródzie poszukuje listem gończym – Katarzynę Ziomek lat 26, c. Zbigniewa, zam. Pasłęk. Kobieta jest poszukiwana do dobycia kary: - 5 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 278 par 1 kk oraz inne.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 112 lub 47 734 19 28. Wszelkie informacje dot. poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres (policja@elblag.ol.policja.gov.pl).

inf. KMP Elbląg

