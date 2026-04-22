Przekroczył prędkość, bo podwinęła mu się wycieraczka

W ciągu kilku dni policjanci z Grupy SPEED z Elbląga, zatrzymali aż 7 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h. Niechlubny rekordzista swoim sportowym samochodem osiągnął wynik 149 km/h.

- Jeden z wymienionych kierujących, który przekroczył w znaczący sposób dopuszczalną prędkość swoim volkswagenem tłumaczył się tym, że podwinęła mu się wycieraczka, co spowodowało naciśnięcie pedału gazu - opowiada asp. Grzegorz Łuczko policjant Grupy SPEED

W związku z tym tłumaczeniem oraz nieodpowiednim stanem technicznym pojazdu policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Wśród zatrzymanych kierujących znalazł się również młody kierowca, który dzień wcześniej otrzymał tymczasowy dokument prawa jazdy. Przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym przedłuży zebranie dokumentu prawa jazdy o kolejne trzy miesiące.

Kara za popełnione wykroczenia wynosi od 1500 do 2500 zł i od 13 do 15 punktów karnych.