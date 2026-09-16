Przelała 90 tys. zł "pracownikom banku", straciła wszystkie oszczędności

Policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy telefonicznie podszywają się pod pracowników banków i przekonują swoje ofiary, że ich pieniądze są zagrożone. W ten sposób 73-letnia mieszkanka Elbląga straciła 90 tys. zł – wszystkie swoje oszczędności.

Do kobiety zadzwonili oszuści podający się za pracowników banku. Przedstawili jej historię, według której zgromadzone na koncie pieniądze były zagrożone. Polecili jej natychmiast przelać środki na wskazane rachunki, przekonując, że w ten sposób zostaną one zabezpieczone. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię i wykonała przelewy. W rezultacie straciła 90 tys. zł. Sprawą zajmują się policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu.

Policjanci ostrzegają

Pamiętajmy, że pracownicy banku nie proszą o przelewanie pieniędzy na tzw. bezpieczne konta. Oszuści często wywierają presję czasu, wzbudzają strach i nakłaniają do natychmiastowego działania.

W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu:

Nie przekazuj pieniędzy na wskazane rachunki pod presją rozmówcy.

Rozłącz się i samodzielnie skontaktuj z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru telefonu.

W razie podejrzenia oszustwa powiadom Policję, dzwoniąc pod numer 112.

Zanim wykonasz przelew – zatrzymaj się i upewnij, z kim naprawdę rozmawiasz. Pośpiech i strach mogą kosztować Cię oszczędności całego życia.