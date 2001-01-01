Tragedia na Akacjowej: wcześniej było znęcanie i zakaz zbliżania

Jak udało nam się ustalić, mężczyzna który zastrzelił swoją żonę, a potem siebie, miał zakaz zbliża się do niej. – W jego sprawie toczyły się dwa postępowania o znęcanie oraz o groźby karalne. W kwietniu sąd wydał nakaz jego tymczasowego aresztowania – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Jednak mężczyzna ukrywał się, prawdopodobnie za granicą.

Śledczy do późnej nocy w niedzielę pracowali w miejscu tragedii. Przypomnijmy, że doszło do niej w niedzielę (10 sierpnia). O godz. 12 policja otrzymała zgłoszenie, że na posesji na ul. Akacjowej w aucie jest wybita szyba, w środku znajduje się kobieta nie dająca oznak życia. Okazało się, że ma ona ranę postrzałową. Nieopodal znaleziono również ciało jej męża: 57-letniego Marka G.

Jak udało nam się ustalić mężczyzna miał zakaz zbliżania się do żony, z którą nie mieszkał.

– W jego sprawie toczyły się dwa postępowania: o groźby karalne oraz o znęcanie. W toku postępowania wydano zakaz zbliżania się do kobiety. Mężczyzna go nie realizował, co kobieta sygnalizowała i w kwietniu sąd wydał nakaz jego tymczasowego aresztowania – informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Z naszych informacji wynika, że mężczyzna przebywał za granicą. Małżeństwo było w separacji, byli w trakcie rozwodu. Osierocili niepełnoletniego syna. Jak nas zapewniono, został on objęty pomocą psychologiczną.

