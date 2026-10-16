UWAGA!

Urodziła dziecko, badania wykazały obecność dopalaczy

 Elbląg, Urodziła dziecko, badania wykazały obecność dopalaczy
fot. Mikołaj Sobczak, arch. portel.pl

W organizmie noworodka i jego 33-letniej matki wykryto substancje psychoaktywne. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Elblągu, która sprawdza, czy kobieta naraziła dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak informują śledczy, postępowanie zainicjował Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, który o zdarzeniu powiadomił policję.

- 6 października na oddział położniczy została przyjęta 33-letnia mieszkanka Elbląga. Tego samego dnia kobieta urodziła dziecko. U matki oraz u noworodka wykonano badania na obecność środków odurzających - panel toksykologiczny. Przeprowadzone przez szpital badania dały wynik pozytywny i wykazały zarówno w organizmie kobiety, jak i noworodka niedozwolone substancje tzw. nowe substancje psychoaktywne (potocznie wiele z nich określa się mianem dopalaczy - red.) – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Śledczy przeszukali pokój szpitalny oraz miejsce zamieszkania kobiety. Zabezpieczono pełną dokumentację lekarską, a do badań zabezpieczono próby krwi matki i dziecka.

- Po uzyskaniu pełnej dokumentacji medycznej i wyników, zarządzonych przez organ procesowy, badań toksykologicznych co do rodzaju i stężenia niedozwolonych substancji w organizmie dziecka - dla dalszego prowadzenia postępowania koniecznym będzie uzyskanie opinii biegłego z zakresu medycyny. Oceni on, czy swoim zachowaniem matka naraziła dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub też takie negatywne skutki dla jego zdrowia już spowodowała – informuje prok. Ewa Ziębka.

Prokurator dokonał odrębnej rejestracji materiałów tej sprawy w celu podjęcia działań cywilnych dotyczących wglądu w sytuację rodziny oraz podjęcia decyzji odnośnie ewentualnego pozbawienia lub ograniczenia matce władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Śledztwo jest w toku.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • piękna patologia
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    0
    aborygen_stont(2026-10-16)
  • Wyborczyni konfederacji? Korony? Czy jakiej tam jeszcze odmiany? Tyle tych konf się narobiło, że człowiek już skonfundowany.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    5
    2
    KapitanSzyderca(2026-10-16)
  • @KapitanSzyderca - Stawiam na Mentzena i Brauna oni są z tej samej gliny. Pogarda dla kobiet to ich domena.
  • Tylko szeryf może zapanować nad patologia !
  • Czy zostanie skazana za trwałe uszkodzenie mózgu u dziecka i że to właśnie dziecko zostanie do końca życia będzie kaleką?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    Jemiołka(2026-10-16)
  • Kłamstwa! Pomówienia! Przykładna katoliczka, matka-polka i wara wam, zaufańcom, oszczercom! Ktos ją wrabia! Ewangelia według św. Mateusza 7,1-2 „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą”. Mt 7,1-2 Ewangelia według św. Łukasza 1,41-45 „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Łk 1,42.45 Psalm 127,3 „Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą”. Ps 127,3 Sprawa zamknięta.
Reklama