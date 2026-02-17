Wjechał w znak ciężarówką, był pijany

Pewien 49-lerni mężczyzna kierujący ciężarowym volvo został zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego. Mężczyzna spowodował kolizję, uderzając w znak drogowy oraz barierę ochronną. Badanie alkotestem wykazało, że jest pijany.

Zdarzenie miało miejsce 16 lutego na parkingu przy drodze S7 (Nowe Pole) koło Elbląga. Gdy na miejsce przyjechał policyjny patrol, okazało się, że 49-latek ma 2,4 promila alkoholu w organizmie.

Ciężarowe volvo zostało zabrane na policyjny parking. 49-latek trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty m.in kierowania w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.