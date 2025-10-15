Wpadli z kilkoma kilogramami narkotyków

Około pół miliona złotych są warte narkotyki, które na terenie Elbląga zabezpieczyli policjanci z wydziału kryminalnego miejscowej komendy.. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, który sąd aresztował na trzy miesiące.

Podczas zatrzymania obu mężczyzn na terenie Elbląga funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji zabezpieczyli blisko 1,4 kg mefedronu, kilogram marihuany, kilogram kokainy, 1700 tabletek 2CB a także 7 litrów płynnej amfetaminy. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn - 24-latka i 32-latka. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu na trzy miesiące.

- Obu mężczyznom zarzuca się wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Może im grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Rynkowa wartość narkotyków to około 500 tys. zł.