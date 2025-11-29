UWAGA!

----

„Made in Elbląg” na 780. urodziny

 Elbląg, Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca (autor pit_el_foto)
Konkurs na elbląskie rękodzieło to jedna z inicjatyw zaproponowana na przypadającą w przyszłym roku 780. rocznicę nadania Elblągowi praw miejskich. Zapraszamy do dyskusji, jakie jeszcze wydarzenia można zorganizować z okazji urodzin.

W 1220 r Henryk von Hohenlohe (syn jednego z najpotężniejszych szlachciców w Wirtenbergii) wraz z braćmi wstąpił do Zakonu Krzyżackiego. Jak się później okazało, ta decyzja miała ogromne znaczenie dla losów niewielkiej krzyżackiej posiadłości w Prusach. Henryk von Hohenlohe został mistrzem krajowym Zakonu w Niemczech, a w 1244 r. został wybrany Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego. I już dwa lata później nadał prawa miejskie Elblągowi - krzyżackiej osadzie w Prusach. Co było dalej, to już wszyscy wiemy.

W przyszłym roku (2026 r.) przypada 780. rocznica nadania praw miejskich. Czy z tej okazji zaplanowano jakieś szczególne wydarzenia?

- Planujemy zorganizować w przyszłym roku konkurs, gdzie rękodzielnicy mogliby zaproponować stworzenie produktu, który mógłby być utożsamiany z naszym miastem – mówiła Agata Prystupa, dyrektor Departamentu Promocji i Organizacji Imprez w elbląskim ratuszu, podczas dzisiejszego (28 listopada) posiedzenia Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. - Myślimy o certyfikacji takich produktów pod nazwą „Made in Elbląg”. Planujemy wiele działań.

Szczegóły konkursu nie są jeszcze znane.

Naszych czytelników zapraszamy do merytorycznej i kulturalnej dyskusji w komentarzach, jakie jeszcze wydarzenia mogłyby mieć miejsce z okazji 780. rocznicy nadania Elblągowi praw miejskich.

