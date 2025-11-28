Inwestycja dobija do brzegu, pozostał rok

Na jakim etapie jest budowa nabrzeży przy Porta Vista? O tym dyskutowali radni podczas piątkowych obrad komisji gospodarki miasta i klimatu,

O rewitalizacji Wyspy Spichrzów podczas posiedzenia komisji miasta i klimatu mówiła Justyna Rzeczycka, dyrektor Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego.

- Realizujemy roboty budowlane, 11 sierpnia 2025 został przekazany teren budowy pod budowę parkingu przy ulicy Warszawskiej, 28 sierpnia 2025 został przekazany teren budowy do budowy nabrzeża na odcinku b, c, d, f. – podkreślała dyrektor. – Na parkingu wykonano 80 proc. prac związanych z budową, w tym roboty drogowe, instalacyjne, nawierzchniowe. Jesteśmy związani umową z firmą Doraco do listopada 2026 roku (...), ale roboty budowlane związane z budową parkingu mogą się zakończyć już w pierwszym kwartale 2026 i zostanie on nam przekazany do użytkowania. Wykonano 100 proc. instalacji grodzisk (...) na odcinku d,e,f – wymieniała.

Na zaawansowanym etapie są też potrzebne rozbiórki, wykonano również sieci kanalizacji sanitarnej części podziemnej na wysokości budynku Porto Vista i przebieg pod ulicą Warszawską. Obecnie kontynuowane są prace związane z parkingiem (chodniki, roboty hydrotechniczne, kanalizacja sanitarna). Rozpoczęto też prace związane z budową ulicy Tartacznej, a więc dojazdu do parkingu.

Jak podkreślała podczas posiedzenia komisji Justyna Rzeczycka, opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnego harmonogramu, o co pytał radny Rafał Traks, to ok. 10 miesięcy.

- Było to związane nie tylko z decyzją środowiskową, ale z uzgodnieniami z Urzędem Morskim, pozwoleniami wodno-prawnymi, wszystkimi ekspertyzami, ornitologicznymi czy związanymi z wycinką drzew – wyjaśniała dyrektor.

Jak już informowaliśmy, inwestycja ma kosztować 30 mln zł (choć, jak dziś podkreślano, konieczność wykonania robót dodatkowych może zwiększyć koszty – należą do nich choćby odkrywki archeologiczne na parkingu). 26,8 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.