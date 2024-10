35 lat Izby Wyższej

- Ta wystawa ma walor edukacyjny. Senat istniał zawsze, kiedy Polska była demokratyczna. Kiedy demokracja znikała, znikał też Senat - mówił Bogdan Borusewicz, senator, były marszałek Senatu na wernisażu wystawy z okazji 35 lecia odrodzenia Izby Wyższej w Polsce. Wystawę w CSE Światowid można oglądać do 20 października. Zobacz zdjęcia z wernisażu.

- W trakcie rokowań okrągłego stołu oraz rokowań poprzedzających wypłynęła sprawa prezydentury. Chodziło o to, by Radę Państwa zastąpić Urzędem Prezydenta. Ponieważ było rzeczą jasną, że prezydentem tym musiał być generał Wojciech Jaruzelski przeto strona solidarnościowo-opozycyjna była niechętna temu rozwiązaniu. Wówczas, nie kto inny, jak właśnie obecny prezydent Aleksander Kwaśniewski wystąpił z koncepcją, aby opozycji dać coś za coś. W zamian za zgodę na Urząd Prezydenta przywrócić Senat. Z tym, że Senat ten miał być całkowicie ukształtowany w wolnych wyborach. Jak wiadomo rozwiązania okrągłego stołu w odniesieniu do Sejmu przewidywały z góry, że pewna ilość mandatów będzie przeznaczona dla strony partyjno-rządowej. Koncepcja Aleksandra Kwaśniewskiego była taka, że nie odstąpimy od miejsc w Sejmie, natomiast co do Senatu to dopuszczamy wolne wybory. Jak dziś pamiętam, że koncepcja ta wywołała rezerwę po obu stronach. Generał Czesław Kiszczak, jako przewodniczący strony partyjno-rządowej zdezawuował tę propozycję, a strona opozycyjna przyjęła ją z nieufnością. Jednak propozycja została zaakceptowana w trakcie obrad plenarnych okrągłego stołu. Tak więc ciśnienie tradycji, chęć dostosowania się do struktur zachodnich, jak i pewne rozwiązanie doraźne doprowadziło zarówno do powstania Urzędu Prezydenta, jak i Senatu - możemy przeczytać w rozmowie z prof. Andrzejem Stelmachowskim, marszałkiem Senatu I kadencji w wywiadzie opublikowanym na stronie internetowej Senatu.

- Trwała dyskusja. Oni nie chcieli oddać władzy, my chcieliśmy ich obalić drogą pokojową. W trakcie negocjacji pojawił się pat. I wtedy Aleksander Kwaśniewski zaproponował powołanie Senatu. gdzie wybory będą w pełni wolne. Senat miał być swoistą równowagą dla prezydenta - mówił Bogdan Borusewicz, senator, były marszałek Senatu podczas spotkania poprzedzającego wernisaż wystawy poświęconej 35 leciu odrodzenia Izby Wyższej w Polsce.

fot. Anna Dembińska

„Głównym celem ekspozycji jest popularyzacja odrodzonej w 1989 r. Izby Wyższej polskiego parlamentu. Wystawa przybliża jej historię, zmieniające się z czasem uprawnienia, funkcje, wybory do Senatu, sylwetki senatorów. Ekspozycja w interesujący i popularny sposób ukazuje najnowszą historię Senatu RP wszystkim widzom – w szczególności osobom, które nie zawsze dysponują pogłębioną wiedzą na temat polskiego parlamentu.“ - znów odsyłamy na stronę internetową Izby Wyższej.

Na kilku planszach naszkicowano najważniejsze z punktu widzenia twórców wystawy, momenty z dziejów 35 lecia Senatu po 1989 r. Nie ulega wątpliwości, że wystawa jest „za mała“ i twórcy musieli wybrać ich zdaniem najważniejsze wydarzenia. Czy wybrali słusznie? Na to pytanie każdy z oglądających musi odpowiedzieć sobie sam. Wystawę można oglądać do 20 października.

Przed wernisażem odbyło się spotkanie z Bogdanem Borusewiczem, podczas którego senator opowiadał o swoim życiu. Rozmowę prowadził Juliusz Marek., elbląski pasjonat historii.

Pierwsza kadencja Senatu rozpoczęła się 4 lipca 1989 r. Senatorami z okręgu elbląskiego byli Jarosław Kaczyński i Antoni Borowski (obaj I kadencja), Zbigniew Błaszczak (Unia Demokratyczna; II kadencja), Józef Kuczyński (Sojusz Lewicy Demokratycznej II, III i IV kadencja), Romuald Jankowski (Polskie Stronnictwo Ludowe III kadencja), Tadeusz Kopacz (Akcja Wyborcza Solidarność; IV kadencja), Marian Kozłowski (Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy; V kadencja), Władysław Mańkut (Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy; V kadencja, w VI kadencji zastąpił Elżbietę Gelert), Elżbieta Gelert (Platforma Obywatelska; VI kadencja), Sławomir Sadowski (Prawo i Sprawiedliwość; VI i VII kadencja), Stanisław Gorczyca (Platforma Obywatelska, VII kadencja), Witold Gintowt - Dziewałtowski (Platforma Obywatelska, VIII kadencja), Jerzy Wcisła (Platforma Obywatelska, IX, X i XI kadencja)