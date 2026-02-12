84. rocznica utworzenia Armii Krajowej
Zapraszamy mieszkańców do uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej w 84. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Uroczystości odbędą się w najbliższą sobotę, 14 lutego 2026 r. o godz. 12.
Miejsce: Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego (ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego / Skwer Rotmistrza Pileckiego)
Program:
- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
- przemówienia okolicznościowe,
- Apel pamięci i salwa honorowa,
- składanie kwiatów.
Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga