Bezpłatna komunikacja dla weteranów w Elblągu?

Do Rady Miejskiej w Elblągu trafiła petycja w sprawie wprowadzenia darmowych przejazdów komunikacją miejską dla weteranów misji zagranicznych. Czy radni poprą ten pomysł?

Do elbląskiej Rady Miejskiej wpłynęła petycja dotycząca wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami kraju. Podstawą do darmowych przejazdów miałaby być odpowiednia legitymacja.

Status weterana przysługuje osobom, które służyły na misjach pokojowych i stabilizacyjnych, często ryzykując własne życie. Autor petycji podkreśla, że darmowe bilety to nie tylko ułatwienie, ale przede wszystkim symboliczny gest szacunku.

„Weterani działań poza granicami państwa wykonywali zadania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, często w warunkach zwiększonego zagrożenia zdrowia i życia. Przyznanie tej grupie prawa do bezpłatnych przejazdów byłoby konkretną i trwałą formą uznania ich służby oraz wyrazem szacunku ze strony samorządu” – czytamy w uzasadnieniu petycji.

Wnioskodawca chce, aby Rada Miejska znowelizowała uchwałę z 2013 roku dotyczącą ulg w komunikacji miejskiej. Wskazuje równocześnie, że darmowe przejazdy dla weteranów sprawdzają się już w kilkunastu miastach w Polsce.

Petycją w pierwszej kolejności zajmie się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji elbląskiej Rady Miejskiej.

Przypomnijmy, że to niejedyna planowana zmiana w taryfach. Prezydent Elbląga w odpowiedzi na interpelację radnej Iwony Łuczak zapowiedział rozszerzenie katalogu uprawnień do ulg. Miałyby one objąć opiekunów i przewodników osób niedowidzących ze stopniem umiarkowanym. Projekt uchwały ma być rozpatrywany na najbliższej, wrześniowej sesji Rady Miejskiej, choć oficjalne dokumenty na to posiedzenie nie zostały jeszcze opublikowane.