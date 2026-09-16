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Bezpłatna komunikacja dla weteranów w Elblągu?

 Elbląg, Bezpłatna komunikacja dla weteranów w Elblągu?
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Do Rady Miejskiej w Elblągu trafiła petycja w sprawie wprowadzenia darmowych przejazdów komunikacją miejską dla weteranów misji zagranicznych. Czy radni poprą ten pomysł?

Do elbląskiej Rady Miejskiej wpłynęła petycja dotycząca wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami kraju. Podstawą do darmowych przejazdów miałaby być odpowiednia legitymacja.

Status weterana przysługuje osobom, które służyły na misjach pokojowych i stabilizacyjnych, często ryzykując własne życie. Autor petycji podkreśla, że darmowe bilety to nie tylko ułatwienie, ale przede wszystkim symboliczny gest szacunku.

„Weterani działań poza granicami państwa wykonywali zadania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, często w warunkach zwiększonego zagrożenia zdrowia i życia. Przyznanie tej grupie prawa do bezpłatnych przejazdów byłoby konkretną i trwałą formą uznania ich służby oraz wyrazem szacunku ze strony samorządu” – czytamy w uzasadnieniu petycji.

Wnioskodawca chce, aby Rada Miejska znowelizowała uchwałę z 2013 roku dotyczącą ulg w komunikacji miejskiej. Wskazuje równocześnie, że darmowe przejazdy dla weteranów sprawdzają się już w kilkunastu miastach w Polsce.

Petycją w pierwszej kolejności zajmie się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji elbląskiej Rady Miejskiej.

Przypomnijmy, że to niejedyna planowana zmiana w taryfach. Prezydent Elbląga w odpowiedzi na interpelację radnej Iwony Łuczak zapowiedział rozszerzenie katalogu uprawnień do ulg. Miałyby one objąć opiekunów i przewodników osób niedowidzących ze stopniem umiarkowanym. Projekt uchwały ma być rozpatrywany na najbliższej, wrześniowej sesji Rady Miejskiej, choć oficjalne dokumenty na to posiedzenie nie zostały jeszcze opublikowane.

SM

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • A może dla wszystkich mieszkańców?
  • Zróbcie coś z tym przejazdem przez te tory Dąbka/Odrodzenia/Ogólna. W cywilizowanym kraju tak nie może być moja ty METROPOLIO.
  • Mają wysokie emerytury, i kupę innych świadczeń. Niech mi ktoś wytłumaczy w jaki sposób bronili Polski w Iraku czy Afganistanie ?
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    3
    3
    rezerwista(2026-09-16)
  • News tysiaclecia w tej upadłej miescinie
  • Weteranów w Elblągu można chyba policzyć na palcach jednej ręki. Nie ma nad czym dyskutować tylko od razu wprowadzić taki przywilej.
  • Absolutnie nie! Oni mają wysokie emerytury i nie potrzebują darmowej komunikacji!
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    5
    3
    Jadan3421(2026-09-16)
  • tak==darmowa komunikacja miejska dla Elblążan z kartą mieszkańca, zameldowanych i płacących tu podatki ( każde zakupy to podatki ) Urząd Miasta wyda rekordowo, aż ok.6 milionów zł na absurdalne pomysły grupki osób z ok.110 tys mieszkańców na Budżet Obywatelski to darmowa komunikacja powinna być, bo nie zachwyca, przesiadki a teraz nawet tramwaje bo remont 1 Maja
  • Darmowe przejazdy dla pracowników Urzędu Miasta, wykonują oni swe obowiązki w trosce o dobro elblążan
  • Jestem na nie - zbyt łatwo można zostać weteranem. Skoro Rzeczpospolita nie dba o weteranów, to dlaczego robić to kosztem mieszkańców? Zapytajcie autora petycji dlaczego weteran nie może wejść bezpłatnie na basen wojskowy, a może na miejski?
  • ilu weteranów jest w Elblągu ??? po co te komentarze, a darmowa komunikacja dla urzędników ? oni jeżdżą swoimi autami lub wożą ich "służbowo" tak za bezpłatną komunikacją dla posiadaczy karty mieszkańca Elbląga
  • Oprócz weteranów proponuję jeszcze dla obywateli Dżibuti, a także oficjalnych przedstawicieli obcych cywilizacji.
  • W Tczewie jest darmowa dla wszystkich. Może niech ktoś przestawi rzetelną analizę sprawy.
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