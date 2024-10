Boski Alvaro nie musi być boski... Escapetruck o handlu ludźmi

10 października przed Ratuszem Staromiejskim stanął Escapetruck. Od rana m. in. młodzież z elbląskich szkół ma okazję poznać historię młodej dziewczyny, która została przymuszona do prostytucji... i spróbować wydostać się z obrzydliwych pomieszczeń, symulujących warunki życia ofiar handlu ludźmi.

Projekt realizuje Polska Policja we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów, Uniwersytetem Wrocławskim, policją holenderską oraz Strażą Graniczną. Zaznaczmy od razu, że termin "nauka poprzez zabawę" do udziału w wyzwaniu, jakie oferuje escapetruck nie bardzo pasuje, bo z założenia to doświadczenie mało przyjemne, ukazujące przynajmniej częściowo rzeczywistość, w jakiej znajdują się ofiary nielegalnych procederów.

- Straszne to było – skomentowała pół godziny spędzone w ciężarówce jedna z uczennic III LO. Razem z jej koleżankami i nauczycielem przeszliśmy trzy pomieszczenia escapetrucka, poznaliśmy historię naiwnej studentki i przekonaliśmy się, że z sytuacji, w jakiej znalazła się bohaterka opowieści, nie sposób wydostać się bez odpowiedniego wsparcia. Dla niektórych przejście przez ciężarówkę faktycznie może być straszne, dla nieco bardziej odpornych nieprzyjemne, ale chyba dla każdego cenne.

Ciężarówka będzie stać pod Ratuszem Staromiejskim do 16, stąd nie będziemy szczegółowo opisywać wyzwań escapterucka, dość powiedzieć, że uczestnicy muszą zmierzyć się nie tylko z zagadkami (które naszej grupie szły dość sprawnie), ale też z mrokiem, brudem, ciasnotą i zapachem moczu. Wszystko po to, żeby uwrażliwić się na zagrożenia, których może na co dzień sobie nie uświadamiamy.

Fot. Patrycja Kotowska

Jak wyjaśniała w rozmowie z nami komisarz Katarzyna Stankiewicz z elbląskiej policji, escapetruck to działanie profilaktyczne. Młode kobiety często są m.in. zatrudniane "w agencjach modelingowych", a potem wykorzystywane seksualnie. Doświadczenie escapetrucka, ale także towarzyszące mu rozmowy służb z młodzieżą, ma zwiększyć czujność młodych, gdy wchodzą kontakt z obcymi osobami przez internet, szukają pracy zarobkowej np. na wakacje etc.

Po przejściu wszystkich pomieszczeń policjanci tłumaczyli, na co konkretnie należy uważać.

- Przesyła na instagramie zaproszenie jakiś "boski Alvaro". Dziewczyny, naprawdę, rozsądek! Nie chodzi tylko o młodzież, mamy zgłoszenia, gdzie dorosłe panie dają się oszukać, bo jakiś "żołnierz ze Stanów Zjednoczonych" oferuje im miłość, ale prosi też o trochę pieniążków... Jeżeli będziecie podejmować jakąkolwiek pracę, również sezonową, pamiętajcie o umowie o pracę, sprawdźcie agencję, która chce was wysłać za granicę. Dziś bardzo dużo rzeczy może sprawdzić, czy dana agencja istnieje, od jakiego czasu, bardzo często można też sprawdzić opinie innych o pracodawcy, czy agencja jest wypłacalna, czy zgodnie z umową przekazuje pieniądze... Widzicie ofertę, przy której intuicyjnie widzicie, że coś wam nie pasuje, bo oferują wyżywienie, noclegi w 4-gwiazdkowym hotelu, a w ciągu miesiąca zarabiacie 20-30 tysięcy? No to już brzmi abstrakcyjnie – apelowali do młodych policjanci. A trudnych sytuacji i przestępców różnego rodzaju nie brakuje. Może chodzić o przymuszenie do prostytucji na zagranicznej wyprawie, ale może też skończyć się po prostu brakiem zapłaty albo okrojonym wynagrodzeniem podczas wakacyjnej pracy w gastronomii. I choć w tym drugim przypadku skala dramatu jest mniejsza, to przecież i takich sytuacji chcielibyśmy uniknąć.

Gdy opuszczaliśmy okolice Ratusza Staromiejskiego, mijaliśmy kolejne osoby chcące wejść do escapetrucka. Szkoda, że jest on w Elblągu dostępny tylko przez jeden dzień.