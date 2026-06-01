Czy problem z parkowaniem przy Dolince powróci?

Trwa budowa parkingu przy Parku Wodnym Dolinka. Powstanie tu jeszcze rozpoczęciem sezonu dodatkowych 100 miejsc.

W sezonie, gdy pogoda dopisuje i Park Wodny Dolinka jest oblegany, parkowanie to największy problem w tym miejscu.

- Po otwarciu Parku Wodnego Dolinka górne limity odwiedzających ustalano na 1700 osób, później, po konsultacji z ratownikami, na 1900. Nie trzeba tłumaczyć, że więcej chętnych oznacza więcej aut. Wystarczy też przejść w pobliżu basenu, by zobaczyć, że wakacyjna atmosfera rozluźnia zachowania odwiedzających jeśli chodzi o podejście do zasad ruchu drogowego - pisaliśmy w ubiegłym roku.

Wielokrotnie w tym miejscu interweniowała Straż Miejska, upominając i karząc kierowców mandatami. Władze miasta i MOSiR apelowali do mieszkańców o to, by na Dolinkę w miarę możliwości przyjeżdżać komunikacją miejską. ZKM zmienił trasę linii nr 20 i wprowadził nową linię nr 10, które umożliwiają dotarcie do kompleksu przy ul. Moniuszki. Parking jednak i tak pękał w szwach, a okoliczne trawniki zamieniały się w miejsca postojowe...

Przed tegorocznym sezonem miejsc na parkingu przy kompleksie Dolinka przybędzie. Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej buduje właśnie 100 nowych miejsc na terenie przyległym do dotychczasowego parkingu. Znając życie, to i tak będzie kropla w morzu... Dlatego zachęcamy, by w upalne dni na Dolinkę dojechać miejską komunikacją, można też rowerem (stojaków jest naprawdę dużo) lub pieszo, jak ktoś ma w miarę blisko...

Kiedy otwarcie sezonu na Dolince? MOSiR szuka właśnie osób do obsługi na sezon, pracę mają rozpocząć 1 lipca. Niewykluczone jednak, że termin otwarcia zostanie przyspieszony. Wszystko zależy od pogody.