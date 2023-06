Czytelnik: Jedni pchają się w prawo, drudzy zjeżdżają na tory

- Przy wyjeździe z Wiejskiej kiedyś był znak STOP. Zmieniono go na ustąp pierwszeństwa, bo podobno polepszyła się widoczność. Skoro poprawiła się widoczność, to czemu kierowcy wyjeżdżając z Wiejskiej na Obrońców Pokoju łamią notorycznie znak ustąp i pchają się na siłę w prawo? – pyta nasz Czytelnik. Uważa, że to miejsce jest niebezpieczne.

- Jadąc Obrońców Pokoju z pierwszeństwem, od strony browaru, musimy zjechać na tory tramwajowe, ryzykując kolizję z tramwajem, by ci skręcający w prawo z Wiejskiej mogli sobie przejechać – tłumaczy jeszcze mieszkaniec.

Zwróciliśmy się do elbląskiej policji z pytaniami, czy od zmiany oznakowania w tym miejscu odnotowano zwiększenie liczby zdarzeń drogowych i czy policjanci odnotowali tam problemy, o których pisze mieszkaniec? Zastanawiające na tym skrzyżowaniu jest również to, że za znakiem pionowym ustąp pierwszeństwa, przy samym skrzyżowaniu, jest też widoczna linia zatrzymania, która pozostała po znaku pionowym STOP. Jeśli jest widoczna, to czy kierowcy nie powinni mimo wszystko zatrzymywać się dojeżdżając do skrzyżowania?

Na jezdni nadal widnieje linia zatrzymania od byłego znaku STOP (Fot. Mikołaj Sobczak)

Na nasze pytania w sprawie oznakowania skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Obrońców Pokoju odpowiedział nadkom. Krzysztof Nowacki.

- Przy przedmiotowym skrzyżowaniu znajdował się budynek mieszkalny, który został wyburzony ok 2 lata temu. W momencie likwidacji budynku znak B-20, STOP, został zamieniony na znak A-7, ustąp pierwszeństwa, z uwagi na poprawę widoczności na skrzyżowaniu. Nie odnotowano zwiększenia liczby zdarzeń drogowych na tym skrzyżowaniu, od początku 2021 roku odnotowano dwie kolizje drogowe w tym rejonie. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego nie zgłaszali uwag co do nieprawidłowości w oznakowaniu we wskazanym miejscu. Z informacji uzyskanych w Departamencie Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu wynika, że pozostałości oznakowania poziomego zostaną usunięte, a w to miejsce naniesiony będzie znak poziomy P-13 "linia warunkowego zatrzymania" złożona z trójkątów – informuje oficer prasowy KMP w Elblągu.