Czytelnik: Przydałoby się dodatkowe dojście do parku wodnego
Wykonanie dojścia do Parku Wodnego Dolinka od ul. Kościuszki rozładowałoby ruch od strony Moniuszki – uważa nasza Czytelnik. Czy władze miasta rozważają takie rozwiązanie? Sprawdziliśmy.
- Według mojej pamięci (gdy trwała inwestycja – red.) była mowa, że będzie wejście od strony ul. Kościuszki. Pociągnięto długi chodnik od Moniuszki do wejścia, a tu już tylko rzut beretem do wejścia na boisko od strony ul. Kościuszki, więc koszt wykonania takiego dojścia będzie nieznaczny – napisał do nasz Czytelnik, dołączając zdjęcie z Google Maps jeszcze z czasów budowy, na którym widać jak niewielka to odległość. - Pewnie nawet bez chodnika mieszkańcy tych okolic, by tędy chodzili, ale płot zagradza dojście. Piszę to pod katem właśnie miejsc parkingowych - jeśli umożliwimy osobom z tej strony miasta wejście właśnie tędy, może mniej osób autami przyjedzie – zastanawia się Czytelnik.
Zapytaliśmy w ratuszu, czy władze miasta rozważają takie rozwiązanie.
- W tym roku planowana jest budowa około 100 dodatkowych miejsc parkingowych przy Parku Wodnym Dolinka. Inwestycja ma poprawić dostępność obiektu dla osób korzystających z dojazdu samochodem – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Jacek Żukowski z referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga. - Po zakończeniu sezonu na obiekcie zostanie dokonana analiza obecnych rozwiązań komunikacyjnych oraz potrzeb użytkowników. Na tej podstawie podjęta zostanie decyzja, czy zasadne i konieczne będzie wprowadzenie kolejnych działań, w tym ewentualne rozważenie alternatywnych dojść do obiektu.