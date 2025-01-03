Dawno temu w Elblągu… palił się sklep

- Dzisiaj po południu około godz. 13 straż pożarna została wezwana do budynku przy Placu Słowiańskim 16 (niem. Friedrich Wilhelm Platz), róg 1-Maja (niem. Innerer Marierburgerdamm). W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej oświetlenia w witrynie sklepowej cała jej zawartość stanęła w płomieniach, a pod wpływem wysokiej temperatury pękły wewnętrzne i zewnętrzne szyby okienne - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Sylwestrowe przesądy

W żadnym innym dniu w roku przesądy nie są tak powszechne jak w sylwestrową noc lub w Nowy Rok. Zwłaszcza dziewczęta pragnące wyjść za mąż robią wszystko, co w ich mocy, aby uzyskać informacje o swojej przyszłości. W różnych miejscowościach dziewczęta w sylwestrową noc rzucają przed swoje łóżka konopie i len, a kiedy kładą się spać, mówią głośno: „Zasiałam konopie i len – i pragnę, aby pojawił się mój narzeczony!”. Ta, która w nocy we śnie nie zobaczy mężczyzny, będzie bez wątpienia skazana na staropanieństwo do śmierci. Powszechną tradycją wśród młodych dziewcząt jest również rzucanie butem lub pantoflem za siebie nad głową i interpretowanie jego położenia względem drzwi, aby dowiedzieć się, czy w nowym roku pozostaną w domu rodziców, czy też go opuszczą. […] (AZ, czwartek, 01.01.1903 r.).

Cesarz znów został ojcem chrzestnym

Cesarz został ojcem chrzestnym siódmego syna robotnika Müllera z miejscowości Kikoły (niem. Kickelhof), należącej do Kadyn (niem. Cadinen) (AZ, sobota, 03.01.1903 r.).

Klub rowerowy „Cito” świętował sylwestra

Klub rowerowy „Cito” zorganizował w sylwestra w lokalu „Löwen” potańcówkę. Niestety nie możemy nic powiedzieć o jej przebiegu, ponieważ naszemu przedstawicielowi odmówiono wstępu na salę balową, mimo że redakcja otrzymała oficjalne zaproszenie (AZ, czwartek, 03.01.1903 r.).

Aresztowany za znęcanie się nad rodzicami

W piątek wieczorem aresztowano robotnika Adolfa Schulza zamieszkałego przy Wielkiej Górze Cudów (niem. z Gr. Wunderberg). S. jest osobą leniwą i stanowi głównie obciążenie dla swoich rodziców, jednak nie tylko okazuje im niewdzięczność, ale nawet ich maltretuje. Zaledwie kilka dni temu został zwolniony z aresztu sądowego, gdzie odbywał karę właśnie z tego powodu. W piątek wieczorem wrócił do domu pijany, pokłócił się z rodzicami, zniszczył meble i sprzęt domowy oraz ponownie dopuścił się przemocy wobec rodziców. Aby zapobiec dalszym ekscesom, wezwano policjanta, który go ponownie aresztował (AZ, niedziela, 04.01.1903 r.).

Koncert wojskowy w Domu Wypoczynkowym

Wczoraj był wielki dzień w Domu Wypoczynkowym – sala wypełniona była po brzegi radosnymi gośćmi, którzy pomimo odczuwalnej duchoty – wentylacja wydaje się być niewystarczająca dla tak dużej liczby osób - wysłuchali występu kapeli 3. Wschodnio-Pruskiego Pułku Piechoty nr 4 i nie ustawali w oklaskach. Również orkiestra i jej energiczny dyrygent nie ustawali w wysiłkach. Wielokrotnie wykonywali bisy, odpowiadając na prośby publiczności. Powtórzenie koncertu nie tylko zrekompensowałoby energicznemu gospodarzowi lokalu wiele strat, ale także sprawiłoby przyjemność wielu innym osobom, czego niestety nie doświadczamy zbyt często (AZ, wtorek, 06.01.1902 r.).

Aresztowanie za naruszenie miru domowego

W poniedziałek rano aresztowano pokojówkę Marthę Haase. Kobieta ta dopuściła się naruszenia miru domowego, ale próbowała uniknąć kary i ukrywała się, dlatego lokalna prokuratura nakazała jej aresztowanie (AZ, wtorek, 06.01.1902 r.).

Co słychać na rzece Nogat?

Pokrywa lodowa na Nogacie jest coraz cieńsza. Przekraczanie wytyczonych torów lodowych jest niebezpieczne ze względu na liczne dziury. Na rzece utworzono także tor wodny i uruchomiono prom. Lekkie pojazdy poruszają się po lodzie obok toru. W Kępkach (niem. Zeyer) nawet ciężkie pojazdy mogą jeździć po pokrywie lodowej (AZ, wtorek, 06.01.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.