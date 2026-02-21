\"Nie zrozumiemy współczesności nie znając historii\"

8 lutego 1710 roku Elbląg, broniony przez Szwedów, został zdobyty przez wojska rosyjskie w jednym z ostatnich w Europie szturmów przeprowadzonych bez użycia artylerii. Przypomnieli o tym dziś (21 lutego) o tym rekonstruktorzy z Garnizonu Gdańsk. Zobacz zdjęcia z wydarzenia na elbląskiej starówce i w Bibliotece Elbląskiej.

Przed wymarszem oddziałów, które podążyły ulicami Elbląga, porozmawialiśmy chwilę z Krzysztofem Kucharskim, prezesem stowarzyszenia Garnizon Gdańsk. Jak się sprawdza elbląska starówka dla organizacji takich rekonstrukcji?

- Osobiście uważamy, że starówka elbląska jest atrakcyjnym miejscem, żeby pokazywać te wydarzenia, dlatego też do Elbląga wracamy, staramy się wprowadzić ten element historyczny, pokazać mieszkańcom Elbląga czy gościom, jak ta historia wyglądała - podkreśla nasz rozmówca. - Trzeba może trochę więcej historyczności wprowadzić w tę przestrzeń starówki, bo ona sama jest czasami podawana jako przykład, że da się odczarować zapomniane miejsca albo odbudować w jakiś sposób tożsamość miasta. Po 1945 Elbląg jako miasto jak gdyby odsunął się na teren dawnego Nowego Miasta, od dwudziestu paru lat stara się wrócić do starówki, a to jest proces. Wydaje mi się, że tworząc tego typu wydarzenia można ten proces prawidłowo przeprowadzić i ta starówka może wrócić do stanu takiej rozpoznawalności jak starówki w innych miastach Polski.

Dlaczego Wielka Wojna Północna?

- To jest bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej – podkreśla Krzysztof Kucharski. - Konflikty między Szwecją i Rosją zmieniły układ sił na naszym terenie na kolejne 300 lat. Zwycięstwo Rosjan sprawiło, że od tego czasu mieszają się w interesy Polski, interesy rejonu Bałtyku i Europy Środkowej. To pewne przypomnienie, od czego to się zaczęło, jakie są tego źródła, bo nie możemy zrozumieć współczesności nie znając historii.

Garnizon Gdańsk istnieje od dwudziestu jeden lat.

- Głównie zajmujemy się tematami Gdańskimi, ale też Prus Królewskich, więc wchodzi w to również Elbląg i Toruń. Odtwarzamy głównie XVIII, a także XVII i XIX wiek, to nie tylko inscenizacje wojenne, ale pokazujemy też kwestie dotyczące sztuki, kultury, życia codziennego – podkreśla nasz rozmówca. - Nasze stroje szyjemy sami, opracowujemy to na podstawie zachowanych obiektów, grafik, opisów i specyfikacji, jakie powstały w tamtych czasach. Staramy się szyć ręcznie, żeby to jak najbardziej przypominało stroje z epoki - dodaje. Zapowiada przygotowanie kolejnych mundurów elbląskich żołnierzy, które mogą pojawić się na przyszłych rekonstrukcjach w Elblągu. - Wyszedł u was świetny projekt mateczek adwentowych, bardzo tempu kibicujemy, to jest świetne przypominanie tożsamości Elbląga – zaznacza Krzysztof Kucharski.

W ramach wydarzenia zaplanowano przemarsz z dziedzińca Biblioteki Elbląskiej pod Bramę Targową, inscenizację zajęcia miasta przez Szwedów, atrakcje w strefie edukacyjnej oraz prelekcje historyczne. Organizatorami byli Garnizon Gdańsk oraz Biblioteka Elbląska.